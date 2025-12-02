"إجازة مفتوحة" لقائد برشلونة

ذكرت تقارير أن برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم منح مدافع وقائد الفريق رونالد أراوخو إجازة مفتوحة بناء على طلبه.

وقال الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إن المدافع الأوروجوياني رونالد أرواخو سيغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني اليوم، لأسباب شخصية.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أمس، أن وكلاء اللاعب ألتقوا مع مسؤولين النادي الكاتالوني، وقيل إن اللاعب بحاجة للوقت للاهتمام بصحته الذهنية.

وكان آخر ظهور لأراوخو مع برشلونة خلال الخسارة 3-صفر أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي عندما طُرد بسبب تلقيه بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل متهور ضد كوكوريا قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وأفادت صحيفة "ذا أثليتيك" أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة اجتمع مع وكلاء أراوخو أمس ومنح اللاعب (28 عاما) وقتاً للابتعاد عن كرة القدم مع التزام النادي بمنحه الوقت الذي يحتاجه.

وقال فليك للصحفيين أمس "إنه وضع خاص، لا أريد قول المزيد. ومن فضلكم، إذا كان بإمكانكم احترامه سأكون ممتنا لفعل ذلك".

لم يرد برشلونة بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

ويستضيف برشلونة، متصدر الدوري الإسباني حاليا، أتليتيكو مدريد صاحب المركز الرابع اليوم.