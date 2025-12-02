أنشيلوتي يحذر فينيسيوس قبل كأس العالم

حذر الإيطالي كارلو أنشيلوتي اللاعب فينيسيوس جونيور من احتمالية عدم ضمه إلى قائمة منتخب البرازيل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، في حال لم يكن جاهزاً 100%.

وأكد المدير الفني لمنتخب البرازيل في مقابلة مع برنامج "إسبورتي ريكورد أن فينيسيوس جونيور يجب أن يكون جاهزاً بنسبة 100% من أجل الانضمام لقائمة كأس العالم.

وبين أنه إذا كان فينيسيوس جاهزاً بنسبة 90% سيستدعي لاعبًا آخرَ لديه جاهزية بنسبة 100%، إذ إن هذا الفريق يتمتع بمستوى تنافسية عال جدًّا، خاصة في الهجوم، بوجود العديد من اللاعبين الممتازين بهذا المركز.

وأرسل أنشيلوتي في أكتوبر الماضي تحذيراً مماثلًا لنيمار، قال فيه إن مهاجم سانتوس يجب أن يكون جاهزاً تماماً حتى يتسنى استدعاؤه للمنتخب.

يذكر أن البرازيل ستلعب مباراة ودية أمام فرنسا في بوسطن خلال فترة التوقف الدولي بين الـ23 والـ31 من مارس.