بعد استبعاده أمام ويستهام .. مدرب ليفربول يتحدث عن محمد صلاح

أشاد المدير الفني لفريق ليفربول آرني سلوت، بالانضباط والاحترافية، التي يتمتع بها النجم الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، متحدثا في الوقت ذاته عن آخر استعدادات (حامل اللقب) لمواجهة ضيفه سندرلاند، غداً، في المرحلة الـ14 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ليفربول عاد لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، عقب فوزه بهدفين نظيفين على مضيفه ويستهام يونايتد، أول أمس الأحد، حيث شهد اللقاء، الذي جرى بالملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، جلوس صلاح على مقاعد البدلاء حتى نهاية المواجهة.

وقرر سلوت استبعاد صلاح، هداف الفريق، عن التشكيلة الأساسية لليفربول في خطوة مفاجئة من المدرب الهولندي، وربما جاء قراره رضوخا لمطالبة العديد من المتابعين، باستبعاد قائد منتخب الفراعنة، الذي قاد الفريق الأحمر للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي الذي شهد تتويجه بجائزتي أفضل هداف وأفضل صانع ألعاب في المسابقة العريقة، بعد تراجع مستواه هذا الموسم.

واعتمد سلوت في خط الهجوم أمام ويستهام على السويدي ألكسندر إيزاك والألماني فلوريان فيرتز والهولندي كودي جاكبو، قبل أن يدفع بالفرنسي هوجو إيكيتيكي بدلا من إيزاك في الشوط الثاني، بينما بقي صلاح على مقاعد البدلاء.

ودخل ليفربول، الذي خسر أمام مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي وأمام أيندهوفن الهولندي بدوري أبطال أوروبا، مباراة ويستهام بعدما تلقى 9 هزائم في مبارياته الـ12 الأخيرة بمختلف المسابقات، علما بأنه تكبد 7 هزائم خلال لقاءاته الستة السابقة بالدوري الإنجليزي.

وكان تراجع مستوى صلاح سمة من سمات تلك السلسلة، حيث فشل في التسجيل في آخر أربع مباريات، علما بأنه أحرز 4 أهداف فقط بالدوري طوال الموسم.

ووصف سلوت صلاح بأنه "منضبط، ومحترف من الطراز الرفيع" عندما سُئل عن إمكانية عودته إلى الفريق أمام سندرلاند، حيث تحدث عن (الفرعون المصري) قائلا "من الطبيعي أن يشعر لاعب يتميز بالجودة والكفاءة بخيبة أمل لغيابه عن أي مباراة".

أضاف سلوت في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، "لقد كان صلاح لاعباً رائعاً مع هذا النادي لسنوات عديدة، وسيظل كذلك في المستقبل. لم يكن الوحيد غير السعيد لعدم مشاركته أساسيا".

أوضح مدرب ليفربول "طريقة تصرفه هي ما تتوقعه من لاعب محترف. بالنسبة لمحمد، فهو منضبط للغاية ويعرف ما يجب القيام به للحفاظ على لياقته".

وحول موعد رحيل صلاح عن الفريق للمشاركة مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية في المغرب، رد سلوت "سيحدث ذلك في منتصف الشهر الجاري. ولكن دائما في مثل هذه الحالات، يكون اللاعب والمنتخب الوطني معنيين، ودائما ما يدور الحديث حول ما هو الأفضل لنا جميعا".

وعن تأقلم الفريق في ظل غياب صلاح، شدد سلوت "ينبغي علينا إيجاد طريقة للعب بدونه".

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإنه من المقرر أن ينضم صلاح لمنتخب مصر يوم 15 ديسمبر الجاري، للعب في كأس أمم أفريقيا، التي تقام في الفترة من 21 من الشهر ذاته حتى 18 يناير القادم، علما بأنه جاء على رأس قائمة منتخب (الفراعنة) بالمسابقة القارية، والتي تم كشف النقاب عنها أمس الاثنين.

وتطرق سلوت للحديث عن مدى استعداد باقي اللاعبين لمباراة سندرلاند، حيث قال "كان فلوريان (فيرتز) غاب عن التدريب لمدة أسبوع أو أسبوعين، لذا فإن مشاركته في هذا العدد الكبير من الدقائق أمام ويستهام أمر جيد".

وتابع "كان من المشجع رؤية فلوريان يلعب بهذه الجودة، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها بشكل جيد معنا. وينطبق الأمر نفسه على أليكس (ألكسندر إيزاك)".

واستدرك قائلا "لقد أخبرني بالأمس أنه شعر ببعض التقلصات العضلية، لذا سنرى كيف سيتدرب اليوم".

وفيما يتعلق بسندرلاند، الذي يتواجد في المركز السادس حاليا بترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة، قال سلوت "لقد ضموا العديد من اللاعبين الجدد وبدأوا الموسم بشكل جيد للغاية".

وأشار "شاهدت مباراة تشيلسي ضد أرسنال، كانت مباراة عالية المستوى، وكنت على دراية بفوز سندرلاند على تشيلسي في ملعبهم وتعادله مع أرسنال. هذا يكشف لنا مدى قوتهم".

وشدد سلوت في تصريحاته، التي نقلها الموقع الألكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لقد أظهر لاعبو سندرلاند عقلية رائعة. أسلوب لعبهم، والمخاطرة التي يخوضون بها المباريات، جميع اللاعبين الـ11 يبذلون جهدا كبيرا لتحقيق نتيجة إيجابية".

لم يغفل سلوت الحديث عن الإساءة التي يتعرض لها عناصر الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال "من الطبيعي أن نتعرض للنقد، حتى لو كنا فائزين، أعتقد أن هذا يحدث. أنا لست من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أعلم ذلك، لكنني لست غبيا، وأعلم أن هناك إساءات".

وكشف "الإساءة ليست أمرا جيدا بالتأكيد. ما أعرفه وما أشعر به هو الدعم الذي يقدمه لي الجمهور في الملعب. إنهم يهتفون للفريق، ولكنهم يهتفون لي أيضا. هذا هو الدعم الذي أشعر به".

وألمح سلوت عن موعد عودة المدافعين كونور برادلي وجيريمي فريمبونج من الإصابة، حيث قال "شارك كونور في حصة تدريبية أمس لأول مرة. لم يستعد كامل لياقته بعد، لذا يتعين علينا أن نحسن تدبير أموره، فلا تعلقوا آمالكم كثيرا على مشاركته غداً. نتوقع الأمر نفسه مع جيريمي الأسبوع المقبل، لذا سيعودان إلينا في ظل ضغط المباريات الذي نواجهه".

واختتم المدرب الهولندي تصريحاته قائلا "آمل أن يكون (برادلي) جاهزا لمباراة الفريق ضد ليدز يونايتد".

يذكر أن ليفربول يتواجد حاليا في المركز الثامن برصيد 21 نقطة عقب تحقيقه 7 انتصارات، فيما تلقى 6 هزائم.