تريزيغيه: منتخب مصر سيقدم كل ما لديه في كأس العرب

أبدى نجم المنتخب المصري محمود حسن تريزيغيه سعادته بمشاركته في كأس العرب، مؤكداً أنها بطولة مميزة، وأنه شرف كبير لمصر المشاركة في هذا المحفل الرياضي العريق، حيث تشكل كل مباراة فرصة لإبراز قوة المنتخب المصري.

وأضاف المهاجم البارز، الذي منحه أسلوبه التهديفي المميز لقب تريزيغيه، تيمناً بالنجم الفرنسي ديفيد تريزيغيه: "شاهد العالم قدرات قطر الاستثنائية خلال استضافة كأس العالم 2022. كان ذلك إنجازاً تاريخياً ليس لقطر فحسب، بل للمنطقة بأسرها. واليوم، تعود الأنظار مجدداً إلى الدوحة مع استضافة كأس العرب، حيث ستتصدر الكرة العربية المشهد في المنطقة على منصة عالمية."

وقال تريزيغيه، الذي شارك في 86 مباراة دولية وسجل 22 هدفاً بقميص المنتخب: "لا يوجد شعور يضاهي ارتداء قميص المنتخب وسط هتافات ملايين المشجعين المصريين. اللعب باسم مصر مسؤولية وشرف كبير. أنا على يقين أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم لإسعاد المشجعين في كأس العرب قطر 2025."

وتابع: "اللعب في قطر تجربة استثنائية لأي لاعب. خوض المباريات في استادات احتضنت كأس العالم يمنح البطولة قيمة إضافية، كما أن البنية التحتية الرياضية الحديثة في قطر تشكل عاملاً أساسياً في دعم أداء اللاعبين ونجاحهم".

يشار بأن تريزيغيه بدأ مسيرته الدولية مع منتخب مصر عام 2014، وساهم في وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية في عامي 2017 و2023. كما قدّم أداءً لافتاً في تصفيات كأس العالم 2026، مسجلاً خمسة أهداف ساهمت في تأهل مصر إلى البطولة. وخاض تجارب احترافية بارزة مع أندية أوروبية من بينها نادي أستون فيلا الإنجليزي، وكذلك في نادي الريان القطري.

وأسفرت قرعة كأس العرب قطر 2025 عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن والإمارات والكويت، حيث يسعى الفريق لتحسين مركزه مقارنة بالنسخة السابقة التي حلّ فيها رابعاً بعد مباراة قوية انتهت بركلات الترجيح أمام قطر في نسخة 2021.