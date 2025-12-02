نونيز يرغب في الرحيل عن الهلال بعد 3 شهور من انضمامه

بات الأوروغوياني داروين نونيز عبئاً ثقيلاً على نادي الهلال السعودي بعد أن تعرض لإصابة جديدة خلال مواجهة الفتح في ربع نهائي كأس الملك،

وأثار المستشار الطبي راكان الوابل مخاوف جماهير الهلال بشأن الإصابة التي تعرض لها المهاجم الأوروغوياني مجدداً.

أوضح الوابل أن طريقة إصابة داروين نونيز تُشير إلى تمزق أو شد في عضلة الفخذ الخلفية، وبالتالي غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

وقال موقع geglobo أن إدارة الهلال عرضت المهاجم على نادي ريفر بليت الأرجنتيني، مشيرة في الوقت ذاته أن اللاعب صاحب 26 عاماً بدوره لا يمانع الرحيل وخوض تجربة جديدة.

وتابع: "بعد مرور 3 أشهر فقط على وصوله إلى الهلال، داروين نونيز ليس سعيداً في الدوري السعودي ويريد مغادرة النادي".