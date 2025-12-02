أشرف بن شرقي يغيب عن "أسود الأطلس" في كأس العرب

أعلن النادي الأهلي إصابة مهاجمه المغربي أشرف بن شرقي بتمزق في العضلة الخلفية، واحتمال غيابه عن بطولة كأس العرب مع منتخب بلاده.

أكد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد جاب الله، أن الأشعة التي أجراها أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، كشفت عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأوضح النادي في بيان عبر منصة إكس أنه وبعد التنسيق مع مدير الكرة وليد صلاح الدين، تواصل مع الجهاز الفني للمنتخب المغربي المشارك في بطولة كأس العرب لمتابعة حالة اللاعب والبرنامج الخاص بعلاجه في المرحلة الأولى.

وتابع: "جارٍ بحث موقفه من اللحاق بمباريات البطولة، وإمكانية العودة إلى القاهرة لاستكمال فترة العلاج والتأهيل".

من جانبه، قال مدرب المنتخب المغربي الرديف طارق السكتيوي أن إصابة أشرف بن شرقي قد تبعده عن أول مباراتين من بطولة كأس العرب.