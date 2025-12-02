إمام عاشور يعود إلى منتخب مصر في كأس إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل.

وينطلق معسكر "الفراعنة" يوم 3 ديسمبر، واستدعى حسام حسن 28 لاعباً.

جاءت القائمة كالتالي: "محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحـي، محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشيـن، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيغيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل".

وأكد مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إبراهيم حسن أن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي يوم 11 ديسمبر من الشهر الجاري.

وأضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيبدأ يوم 3 ديسمبر بمعسكر مفتوح ثم الدخول في معسكر مغلق يوم 8 ديسمبر استعداداً لخوض ودية نيجيريا يوم 14 ديسمبر الجاري بإستاد القاهرة، ثم السفر يوم 17 إلى المغرب استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته ببطولة أمم أفريقيا يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا يوم 26 وأنغولا يوم 29 ديسمبر في دور المجموعات.