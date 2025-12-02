«بصمة وحداوية» في الفوز السوري على التونسي

قاد مهاجم نادي الوحدة، عمر خريبين، منتخب سورية لتحقيق الفوز على نظيره التونسي بهدف دون مقابل، أمس، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2025 على استاد أحمد بن علي في الدوحة.

وفي الوقت الذي كان «نسور قرطاج»، المتأهل إلى كأس العالم 2026، مرشحاً بقوة لتحقيق الفوز على «نسور قاسيون»، حقق المنتخب السوري مفاجأة بتحقيق الفوز، وحصده النقاط الثلاث.

وقدّم المنتخب التونسي شوطاً أول بملامح هجومية واضحة، فرض خلالها سيطرته على إيقاع اللعب بنسبة بلغت 65%، مقابل اكتفاء منتخب سورية بالتمركز الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وبدأت الخطورة التونسية مبكراً عبر إسماعيل الغربي، الذي سدد كرة قوية علت العارضة (11)، كما هدّد محمد علي بن رمضان المرمى بفرصة خطرة (13).

وتواصل ضغط المنتخب التونسي مع منتصف الشوط، وبرزت لقطة مثيرة حين وجد إسماعيل الغربي نفسه في وضع مريح للتسجيل، لكن زميله ياسين مرياح تدخل بشكل غريب وحرم زميله فرصة جاهزة أمام المرمى في الدقيقة 35، في واحدة من أغرب لحظات الشوط.

وواصل معتز النفاتي محاولات «نسور قرطاج» وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 38، لتأتي بعد ذلك محاولة أخرى من بن رمضان تصدى لها الحارس السوري شاهر الشاكر بثبات (40)، قبل أن يختتم علي معلول مسلسل الفرص التونسية في الشوط الأول بركلة حرة مباشرة علت العارضة في الدقيقة 41.

أمّا الشوط الثاني، فشهد بداية قوية من منتخب سورية بعدما تألق محمد الصلخدي في قيادة الهجمات، وحصل على ضربة حرة مباشرة، سددها نجم الوحدة عمر خريبين ببراعة في الشباك التونسية محرزاً الهدف الأول (48)، بينما كاد «نسور قرطاج» أن يدرك التعادل بشكل سريع من هجمة وصلت إلى إسماعيل الغربي الذي سدد كرة صاروخية لكنها علت العارضة (51).

وواصل المنتخب التونسي ضغطه المتصاعد، فأضاف محمد علي بن رمضان محاولة جديدة عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم في الدقيقة 64، وازداد الزخم الهجومي بشكل واضح عندما أرسل علي معلول عرضية دقيقة داخل المنطقة، قابلها فراس شواط بتسديدة مباغتة، ولكن الحارس السوري شاهر الشاكر تألق في إبعادها (65).

ولم تمضِ سوى دقائق حتى عاد الشاكر للواجهة مجدداً في الدقيقة 68، بعدما تصدى ببراعة لتسديدة جديدة من فراس شواط داخل منطقة الجزاء، بينما حافظ منتخب سورية على تقدمه رغم المحاولات التونسية لإحراز هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز «نسور قاسيون» بهدف دون مقابل.