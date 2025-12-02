لامين جمال: سأظل دائماً محباً لـ «بلدي المغرب»

لم تكن فكرة تمثيل المنتخب المغربي بعيدة عن بال نجم برشلونة، لامين جمال، قبل أن يختار المنتخب الإسباني لرغبته في اللعب بكأس أوروبا، وفقاً لما قاله خلال برنامج «60 دقيقة» عبر قناة «سي بي إس» الأميركية.

وقال جمال، الذي وُلد في إسبانيا من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية: «مع كل محبتي واحترامي للمغرب، كنت دائماً أرغب في اللعب بأوروبا، إذ إن كرة القدم الأوروبية تُشاهَد أكثر وأقرب إلى المستوى الدولي».

وأضاف «سأظل دائماً أكنّ المحبّة للمغرب فهو أيضاً بلدي، الحقيقة أنّه لم يكن ليكون شيئاً غريباً أو سيئاً لو لعبت معهم، لكن إسبانيا كانت تلعب كأس أوروبا، وقد تربّيت في إسبانيا وأشعر أيضاً أنّها بلدي».