3 مواجهات ساخنة اليوم أبرزها «ديربي خليجي»

يستهل المغرب مشواره في مسابقة كأس العرب لكرة القدم في قطر بلقاء إفريقي، اليوم، في الساعة 16:00 بتوقيت الإمارات، أمام جزر القمر، في مسابقة يُعد مرشحاً لإحراز لقبها رغم مشاركته بتشكيلة رديفة.

وعلى استاد خليفة الدولي في الريان، سيكون المغرب مرشحاً فوق العادة لتحقيق الفوز، في ظل الطفرة الكبيرة في السنوات الأخيرة بوصول المنتخب الأول إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022، وتتويج منتخب الشباب بكأس العالم تحت 20 عاماً أخيراً، والتألق على كل المستويات القارية والدولية.

وأكد مدربه طارق السكتيوي أن فريقه سيخوص المنافسة بعزيمة قوية للتتويج «الهدف الأول هو عبور دور المجموعات، وبعده سنمضي خطوة بخطوة».

وحشد السكتيوي تشكيلة قوية من أصحاب الخبرة، في مقدمتهم المهاجمون عبدالرزاق حمدالله ووليد أزارو وأشرف بن شرقي، الذين لديهم الباع الطويل في البطولات الإفريقية والعربية، لكن الأخير سيغيب عن أول مباراتين بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا، بحسب ما قال مدربه في مؤتمر صحافي.

في المقابل، يشارك منتخب جزر القمر في النهائيات العربية للمرة الأولى، بعدما تغلب في الملحق على اليمن بركلات الترجيح، إثر مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 4-4.

وفي المجموعة الثانية أيضاً، تبحث السعودية عن بداية مثالية في مشاركتها السابعة، عندما تواجه عُمان في «ديربي خليجي» على استاد المدينة التعليمية، في الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات.

ويتقدّم تشكيلة المدرب الفرنسي، هيرفيه رونار، أفضل لاعب محترف في آسيا، سالم الدوسري، ونواف العقيدي وحسان تمبكتي وعبدالإله العمري وصالح أبوالشامات، فيما تأهلت عُمان إلى النهائيات بعد فوزها الصعب في الملحق على الصومال بركلات الترجيح، وهي تعوّل على أمثال إبراهيم المخيني وجميل اليحمدي وناصر الرواحي وعصام الصبحي.

ويخوض منتخب الكويت اختباراً صعباً أمام مصر على استاد لوسيل، في الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً الأردن والإمارات.

ويدخل «الأزرق» اللقاء وسط معنويات مرتفعة بعد فوزه على موريتانيا 2-0 في الملحق، معوّلاً على حضور جماهيري لافت، بعدما وفّر اتحاد الكرة رحلات خاصة إلى الدوحة لتسهيل دعم المنتخب.

وعلى الجانب الآخر، يشارك منتخب مصر بصفوف تم إعدادها خصيصاً للبطولة بقيادة المدرب حلمي طولان، واكتملت الصفوف المصرية بانضمام الحارس محمد عواد والمدافع محمود حمدي «الونش»، بعد انتهاء التزامهما مع نادي الزمالك في كأس الاتحاد الإفريقي، فلحقا بأمثال محمد النني وأكرم توفيق، وعمرو السولية، ومحمد شريف.