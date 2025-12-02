أتلتيكو مدريد يُهدّد صدارة برشلونة في الدوري الإسباني

يواجه برشلونة ضيفه أتلتيكو مدريد اليوم (الساعة 12 مساء) في مباراة مقدمة من المرحلة الـ19 من الدوري الإسباني، وصدارته على المحك.

وتقدّم برشلونة الترتيب، السبت الماضي، بفوزه على ألافيس 3-1، بفضل ثنائية لداني أولمو، ثم تمسك بها بعد تعثّر غريمه ريال مدريد أمام مضيفه الكاتالوني جيرونا 1-1.

وتم تقديم هذه المواجهة من المرحلة الـ19، على غرار مباراة ريال ومضيفه أتلتيك بلباو، بسبب ارتباط الفرق الأربعة بكأس السوبر المقررة في السعودية بين السابع و11 يناير المقبل، ويدخل برشلونة مواجهته مع أتلتيكو وهو أمام ريال بفارق نقطة، بينما يتقدّم على ضيفه أتلتيكو بفارق ثلاث نقاط فقط.