«هدف قاتل» يُهدي فلسطين انتصاراً تاريخياً على قطر في كأس العرب

حقق المنتخبَ الفلسطيني انتصاراً تاريخياً على نظيره القطري بهدف دون مقابل، من نيران صديقة، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، اليوم الاثنين، لحساب المجموعة الأولى، في افتتاح بطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر وتمتد حتى 18 ديسمبر الجاري.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 90+5، بعدما أحرز لاعب المنتخب القطري سلطان البريك الكرة بالخطأ في مرماه.

كما شهدت المجموعة فوز المنتخب السوري على نظيره التونسي بهدف دون رد، جاء بتوقيع مهاجم "نسور قاسيون" عمر خريبين من ركلة حرة.

جاءت بداية مباراة قطر وفلسطين سريعة من كلا المنتخبين، قبل أن يستحوذ أصحاب الضيافة تدريجياً على الكرة، قابلها تراجع المنتخب الفلسطيني بتكتل دفاعي، ما أجبر القطريين على التسديد من خارج منطقة الجزاء من دون خطورة تذكر على مرمى الحارس الفلسطيني رامي حمادة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل المنتخب القطري ضغطه، ليتألق حارس فلسطين رامي حمادة في الدقيقة 51 بإبعاد الكرة التي سددها لاعب "العنابي" سلطان البريك من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود حمادة مجدداً للتصدي لانفراد أدميلسون الخطِر.

وكادت مرتدات المنتخب الفلسطيني تؤتي ثمارها، حين نجح الجناح الأيمن عدي الدباغ في الدقيقة 65 بمراوغة الدفاعات القطرية والتسديد من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته جاورت القائم الأيمن لحارس قطر محمود أبو ندى. وأُتبعت الفرصة في الدقيقة 78 بإهدار زميله أحمد القاق أخطر فرص المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلا أنها افتقدت التركيز وعلت المرمى.

وحملت الدقيقة 95 عنوان الفرحة الفلسطينية، بعد ارتقاء محمد صالح لكرة رأسية فشل المدافع القطري سلطان البريك في إبعادها بالشكل المطلوب، لتستقر في شباك المنتخب القطري، مانحةً فلسطين الفوز.

ويعود المنتخبان الخميس المقبل لخوض الجولة الثانية من دور المجموعات، إذ يواجه منتخب فلسطين نظيره التونسي عند السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات على استاد لوسيل، وتليها عند الثامنة مساءً مباراة أصحاب الضيافة قطر أمام المنتخب السوري على استاد خليفة.