الهلال والأهلي يبدآن مفاوضات التعاقد مع فينيسيوس

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن تحرك جديد وكبير في سوق الانتقالات، يتمثل في اعتزام وفد من وكالة "ROC NATION SPORTS"، المختصَّة بأعمال نجوم عالميين أبرزهم البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور (جناح ريال مدريد)، زيارة السعودية في فبراير المقبل.

ويأتي الهدف من الزيارة لفتح باب المفاوضات مع الأندية السعودية حول مجموعة من اللاعبين المرتبطين بالوكالة.

وأكد تياغو فيرتاس، أحد مسؤولي الوكالة، لـ"الرياضية" هذا التحرك، موضحاً أنه سيحضر إلى السعودية "لمعرفة طلبات الأندية والتفاوض معها"، وسيتم زيارة بعض الأندية "للاستماع مباشرةً إلى ما تبحث عنه، وما تحتاج إليه في المرحلة المقبلة".

تزايدت الأنباء مؤخراً عن اهتمام أندية "النخبة" في الدوري السعودي، وتحديداً الهلال والأهلي والنصر والاتحاد، بأسماء بارزة تحت إدارة الوكالة.

وذكرت تقارير عالمية أن الهلال، والأهلي حامل لقب "النخبة الآسيوية"، يرصدان عرضاً ضخماً، يصل إلى مليار يورو لمدة خمسة أعوام، للتعاقد مع فينيسيوس جونيور.

كما تضم قائمة الأسماء المرتبطة بالوكالة والتي قد تكون محل اهتمام الأندية السعودية كلاً من: غابرييل مارتينيلي، ولوكاس باكيتا، وماليك فوفانا.