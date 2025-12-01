أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح: أهدافه أخفت حقيقة مستواه

يعتقد إميل هيسكي لاعب ليفربول السابق أن النجم محمد صلاح يعاني من تراجع مستواه منذ فترة طويلة لكنه كان يغطي تلك المشاكل بتسجيل الأهداف، مشيراً إلى أن الكل انتبه لما يعانيه الهداف المصري داخل الملعب بعد النتائج المتعثرة لفريقه في الموسم الحالي.

يعاني ليفربول بشكل واضح في الموسم الحالي بعدما تلقى 6 هزائم في الدوري الإنجليزي وسقط في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا بأربعة أهداف مقابل هدف أمام ضيفه إيندهوفن.

وقال هيسكي لاعب ليفربول في نهاية التسعينات وبداية الألفية لمدونة "هوكسبي آند جاكبوس دايلي" الصوتية: "صلاح يعاني من تراجع المستوى منذ فترة طويلة، لكنه كان يغطي مشاكله بتسجيل الأهداف ولا أحد ينتبه فعلاً لما كان يحدث داخل الملعب".

وتابع: لا أحد ينتبه إلى أنه كان يغيب تماماً في المباريات لكنه يظهر ويسجل هدفاً ثم يحتفي الجميع بذلك. الحقيقة أنه يفعل ذلك منذ فترة طويلة، وعندما غابت الأهداف ظهرت المشاكل وفقد السيطرة، وأصبح الكل ينتقده.