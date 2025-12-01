كبار النجوم خارج المشهد في كأس العرب

تنطلق النسخة الثانية من منافسات كأس العرب لكرة القدم اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، وسط غياب لافت لعدد كبير من أبرز سفراء الكرة العربية المحترفين في الدوريات العالمية، الذين كانت الجماهير تأمل في رؤيتهم يضفون مزيداً من الجمال على هذا المحفل الذي يجمع الأشقاء من الخليج إلى المحيط، ويقدمون خلاله فنونهم وهم في ذروة مستوياتهم.

ويتقدّم قائمة الغائبين المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وعمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، إلى جانب المغربيين أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي) وعزالدين أوناحي (جيرونا الإسباني)، فضلاً عن الأردني موسى التعمري (رين الفرنسي).

وترتبط أسباب الغياب بإقامة البطولة خارج أيام التوقف الدولي «أيام فيفا»، ما يمنع الأندية من تحرير لاعبيها، بالتزامن مع استعدادات منتخبات عرب إفريقيا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية «الكان» أواخر ديسمبر الجاري في المغرب، إضافة إلى الإصابات التي طالت عدداً من النجوم.

وتفصيلاً، يغيب نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، وزميله في قائمة المحترفين، المصري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عمر مرموش، كما يفتقد المنتخب المغربي خدمات حارس الهلال السعودي، ياسين بونو، ولاعب جيرونا الإسباني، عزالدين أوناحي، ومهاجم فنربخشه التركي، يوسف النصيري، في ظل ارتباطهم بتحضيرات كأس الأمم الإفريقية.

وفي السياق نفسه، يغيب لاعب باريس سان جرمان، أشرف حكيمي، بسبب إصابة بتمزق في الأربطة، فيما استبعد مدرب المنتخب المغربي الرديف، طارق السكتيوي، نجم تشيلسي الإنجليزي وأياكس الهولندي السابق ولاعب الوداد الحالي، حكيم زياش.

ويعاني المنتخب الجزائري ظروفاً مشابهة بغياب لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ريان آيت نوري، ولاعب دينامو زغرب الكرواتي، إسماعيل بن ناصر، ولاعب الاتحاد السعودي، حسام عوار، إضافة إلى نجم الأهلي السعودي، رياض محرز، وذلك ضمن برنامج التحضير للبطولة القارية.

وبالوتيرة ذاتها، يخوض المنتخب التونسي البطولة بالرديف، ويفقد لاعبين بارزين مثل لاعب بيرنلي الإنجليزي، حنبعل المجبري، ولاعب شاختار دونتسك الأوكراني، علاء غرام.

أما في غرب آسيا، فيتصدر الأردنيان موسى التعمري مهاجم رين الفرنسي، ويزن العرب لاعب سيول الكوري الجنوبي قائمة الغائبين، فيما يعاني المنتخب العراقي غياب كل من لاعب لوتون تاون الإنجليزي علي الحمادي، ولاعب أوتريخت الهولندي زيدان إقبال، ولاعب فيكتوريا بلزن التشيكي ميرخاس دوسكي، بسبب التزاماتهم مع أنديتهم.

وفي السياق ذاته، يخسر المنتخب السعودي جهود ثلاثة محترفين في أوروبا، هم لاعب لانس الفرنسي سعود عبدالحميد، ولاعب رويال أنتويرب البلجيكي مروان الصحفي، ولاعب لوزان سبورت السويسري مهند آل سعد.