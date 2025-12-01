السويدي نيبيرغ يدير مباراة الافتتاح بين قطر وفلسطين

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العرب (قطر 2025) تولي الحكم السويدي، غلين نيبيرغ، إدارة مباراة قطر وفلسطين في افتتاح البطولة، بينما يدير الحكم الكوستاريكي، خوان كالديرون، مباراة تونس مع سورية في المجموعة الأولى ذاتها.

وتتجه الأنظار، اليوم، إلى استاد البيت حيث مباراة الافتتاح، بين المنتخب القطري المضيف ونظيره الفلسطيني، ويدخل منتخب قطر، بطل آسيا مرتين متتاليتين، البطولة وهو في أفضل حالاته، تحت قيادة الإسباني جولين لوبتيجي، أما المنتخب الفلسطيني، فيدخل المباراة بعدما نجح في التأهل للبطولة بعد فوزه على ليبيا بركلات الترجيح في الملحق الفاصل، ويأمل الوصول إلى أبعد مدى.