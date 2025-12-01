العراق الأكثر تتويجاً.. وسورية الأقل حظاً

تعود بطولة كأس العرب للانطلاق من جديد في نسختها الـ11، التي تستضيفها قطر، من الأول إلى 18 ديسمبر الجاري، في فصل جديد من السجلات والإحصاءات والمفارقات التي ترافق تاريخ البطولة منذ نسختها الأولى عام 1963.

ورغم عدم انتظام مواعيد إقامة البطولة عبر تاريخها، فإن المنتخب العراقي وخمسة منتخبات أخرى نجحت في الهيمنة على ألقاب النسخ الـ10 الماضية، أربع منها بتوقيع «أسود الرافدين». وتستعرض «الإمارات اليوم» أبرز المفارقات التي تزخر بها بطولات كأس العرب عبر تاريخها:

عقدة المستضيف

تحولت استضافة البطولة إلى عقدة حقيقية لأصحاب الأرض في تسع من النسخ الـ10 السابقة، إذ لم ينجح أي بلد مضيف في التتويج باللقب باستثناء العراق، الذي خطف البطولة عام 1966، فيما اكتفى لبنان مستضيف النسخة الأولى (1963) بالمركز الثالث، وتكرر الأمر نفسه مع الكويت في النسخة الثانية (1964)، وفي استضافتها الثانية عام 2002، خرج الكويت من دور المجموعات، وغادر المنتخب السعودي نصف النهائي مرتين في نسختي 1985 و2012 اللتين أقيمتا على أرضه، فيما خرج الأردن وسورية من المربع الذهبي لنسختي 1988 و1992 على التوالي، وبلغ المنتخب القطري نهائي نسخة 1998 قبل أن يخسر أمام السعودية (1–3)، ثم اكتفى بالمركز الثالث في استضافته لنسخة 2021.

الحصة الأكبر

يبرز المنتخب العراقي بوصفه الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة، بعدما حقق أربعة ألقاب من أصل خمس مشاركات. ولم ينجح في الفوز بالكأس سوى ستة منتخبات هي: العراق (أربعة ألقاب) والسعودية (لقبان) ولقب واحد لكل من تونس ومصر والمغرب والجزائر.

الأقل حظاً

حجز المنتخب السوري مقعده في كأس العرب 2025 بعد فوزه على جنوب السودان (2–0)، في 25 نوفمبر الماضي، ليؤكد حضوره الثامن في تاريخ البطولة، ساعياً خلف لقب تاريخي طال انتظاره، بعد ثلاث محاولات أخفق فيها «نسور قاسيون» رغم اقترابهم من التتويج، إذ حلّ ثانياً في النسخة الافتتاحية عام 1963، وخسر نهائي نسخة 1966 أمام العراق المستضيف، وتكرر السيناريو ذاته في نهائي 1988 بالأردن.

رقم قياسي لم يتكرر

رغم مرور نحو ستة عقود، لايزال الليبي علي البسكي يحتفظ برقمه القياسي التاريخي بتسجيله 10 أهداف في نسخة واحدة (1966)، كما يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة برصيد 11 هدفاً، خلف الأسطورة الكويتية عبدالرحمن الدولة (13 هدفاً).