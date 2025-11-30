محمد صلاح خارج التشكيلة الأساسية أمام وست هام

فوجئ عشاق نادي ليفربول الإنجليزي، بجلوس نجمهم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء، في مباراة الفريق أمام وست هام، والتي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي قرار المدرب أرني سلوت، بالإبقاء على صلاح بمقاعد البدلاء، في الوقت يواجه فيه الدولي المصري، سيلاً من الانتقادات على خلفية تراجع أدائه خلال الفترة الأخيرة، والتي يرى كثيرون من محبي "الريدز" أنها السبب الرئيسي في ابتعاد الفريق عن تحقيق الانتصارات.

وكان آخر جلوس لمحمد صلاح على مقاعد البدلاء مع ليفربول في الدوري الإنجليزي حينما واجه نفس الفريق في الجولة الـ35 لموسى 2023- 2024، والتي كانت في 27 أبريل عام 2024، أي منذ ما يقرب من 582 يوماً، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.