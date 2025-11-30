بايرن لا يستهدف إبرام صفقات في الشتاء

قال المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، كريستوف فريوند، إن النادي لا يستهدف إبرام صفقات في يناير المقبل، لأن صفوف الفريق ستتعزز بلاعبين سيعودون من الإصابات.

وقال فريوند: «من حيث المبدأ، تعلمت في كرة القدم ألا أستبعد أي شيء بنسبة 100%، لكن هذا ليس مخططاً له، لأننا منظمون جيداً».

وقال فريوند إن عودة اللاعبين «المهمين جداً» هيروشي إيتو، وألفونسو ديفيز وجمال موسيالا من الإصابات خلال الأسابيع المقبلة ستمنح الفريق دفعة كبيرة.

وقال فريوند: «نأمل أن يكون هؤلاء هم تعاقداتنا الشتوية، وبعد ذلك سنكون في وضع قوي جداً».

وعاد الياباني إيتو بالفعل من الإصابة بكسر في مشط القدم، وشارك كبديل في المباريات، بينما عاد ديفيز الآن إلى تدريبات الفريق بعد تمزق في الرباط الصليبي.

ويتدرب موسيالا (22 عاماً) الذي تعرض لكسر في الساق وخلع في الكاحل خلال كأس العالم للأندية في يوليو الماضي، بالكرة مرة أخرى.

كما استعرض فريوند الخطوات المقبلة بشأن مستقبل حارس المرمى مانويل نوير. ولايزال الأمر مفتوحاً حول ما إذا كان نوير سيواصل مسيرته بعد نهاية هذا الموسم أم لا.

وتابع فريوند: «نتحدث مع نوير بشكل متكرر، لكن لم نتحدث بعد عن تجديد العقد. سنناقش ذلك في الربيع. الأهم هو أن يشعر باللياقة، وأن يظل بصحة جيدة، وأن يواصل تقديم مستويات قوية».

نوير، الذي سيبلغ 40 عاماً في مارس المقبل، ولعب مع بايرن منذ 2011، ارتكب بعض الأخطاء غير المعتادة أخيراً، لكن فريوند ليس قلقاً بشأن ذلك.

وقال: «لا أرى مشكلة على الإطلاق. نوير يقدم موسماً مذهلاً، وهو في أفضل حالاته. هو ركيزة مهمة جداً بالنسبة لنا».