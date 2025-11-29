إيقاف اللاعب المصاب لدقيقتين.. تجربة جديدة من "فيفا" في كأس العرب

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، أنه سيقوم بتجربة قرار تحكيمي جديد أثناء بطولة كأس العرب 2025، يقضي بخروج اللاعب الذي يتعرض للإصابة ويدخل الجهاز الطبي لعلاجه، لمدة دقيقتين كاملتين تلافياً لإضاعة الوقت.

وقال رئيس بطولات الشباب "فيفا" روبرتو غراسي إن "الفوائد من تجربة هذا القرار في كأس العرب هي ضمان تطبيق اجراءات جديدة بما يخص المباريات والطريقة التي يتم فيها التعامل مع الاصابات موضحاً أن "الحكام سيقيمون كل التفاصيل حول هذه التجربة لاتخاذ القرار المناسب بعد البطولة".

وأشار غراسي على هامش مؤتمر صحافي عقد لاستعراض التحضيرات لانطلاق البطولة (من 1 إلى 18 ديسمبر) إلى أن فيفا يعول دائماً على تجربة الإجراءات الجديدة قبل اعتمادها وهو ما حصل أيضا مع تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) "كاشفاً أن "كأس العرب هي بطولة مرموقة لتجربة قرار لهذا".

وكان رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإيطالي بيار لويجي كولينا، قد كشف لقنوات الكأس أن "فيفا" يفكر بجعل كرة القدم أكثر جمالاً واثارة للجميع موضحاً أن "السبب الرئيس لهذا القرار هو تسريع اللعب".

شرح كولينا القرار بالقول "سيُطبق القرار في جميع الحالات باستثناء اللاعب الذي يتعرض للإصابة وينال منافسه بطاقة صفراء أو طرد بسبب الحالة، كما سيتم استثناء إصابة الحارس لأن الفريق لا يستطيع اللعب بدون حارس مرمى".

وأوضح نائب رئيس لجنة الحكام القطري هاني بلان أن الهدف من القرار أن "يعالج اللاعب المصاب حصرا وليس اللاعب الذي يدعي الإصابة".

وتابع "عندما يتعرض اللاعب للإصابة يقترب منه الحكم ويسأله إذا ما كانت حالته تستدعي الطلب من المعالج للدخول أم أنه سيتابع اللعب. عندها سيتم تسريع اللعب ونقلص تضييع الوقت".

وأشار غراسي إلى أن لجنة الحكام ستقيم التجربة وهي ليست قرارا دائماً، "نحن دائماً نجرب، نفكر، نرصد ردود الفعل، ومن ثم نشاور الشركاء قبل اتخاذ القرار".