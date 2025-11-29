لحضور كأس العرب.. قطر تعتمد نظام الدخول المتعدد للمقيمين في دول مجلس التعاون

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب قطر 2025 خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم السبت في الدوحة، عن إدخال تسهيلات جديدة عبر منصة «هيا» للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في حضور منافسات البطولة التي تقام في الدوحة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتشمل الإجراءات الجديدة تحويل سمة الدخول الحالية من نظام الدخول الواحد إلى دخول متعدد بداية من 30 نوفمبر الجاري.

وأوضحت اللجنة أن التحديثات الجديدة تمتد أيضا لتشمل زيادة مدة صلاحية السمة من شهر واحد إلى شهرين، بما يمنح المقيمين في دول الخليج مساحة أوسع للتنقل والإقامة، وحضور مباريات البطولة التي تشهد إقبالا كبيرا مثلما حدث في نسخة 2021.

وأكد سعيد علي الكواري مدير منصة «هيا» قطر للسياحة قائلا في المؤتمر الصحافي: «بالتعاون مع وزارة الداخلية أقدمنا على هذه الحزمة من التسهيلات الجديدة في سياق استراتيجية منسقة لدعم قطاع السياحة والضيافة، وتسهيل وصول الزوار من دول مجلس التعاون، التي تمثل أحد أهم الأسواق الإقليمية لقطر، موضحاً أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التواصل البيني بين شعوب المنطقة، وتواكب حجم الإقبال المتوقع خلال الأشهر المقبلة، تزامناً مع بطولة كأس العرب 2025».

وأضاف:«التسهيلات الجديدة عبر منصة هيا تأتي استكمالا لتحديثات سابقة تهدف إلى تبسيط عملية إصدار السمات وتوفير خيارات أكثر مرونة للزوار والمقيمين في دول الخليج، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانسيابية في إجراءات الدخول والخروج عبر المنافذ المختلفة».



