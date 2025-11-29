قرار تاريخي من الأهلي مع رمضان صبحي.. وبيراميدز يرد

أصدر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، قراراً بتكليف فريق المستشارين القانونيين للنادي بالانضمام إلى فريق الدفاع عن اللاعب رمضان صبحي، نجم الفريق السابق، وذلك انطلاقاً من "الثوابت الراسخة التي تأسس عليها الأهلي"، والقائمة على دعم أبنائه والوقوف إلى جانبهم".

وشمل القرار تكليف المستشار القانوني للنادي، شادي البرقوقي، بالانضمام إلى فريق الدفاع والتنسيق، بجانب تكليف المستشار القانوني الرياضي للأهلي، عبدالله شحاتة، بتقديم كل المساندة القانونية.

ويأتي هذا الدعم القانوني من الأهلي في وقت حرج يواجه فيه رمضان صبحي (لاعب بيراميدز حالياً) ضغوطاً قانونية هائلة.

وقد أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" عن إيقاف اللاعب لمدة أربع سنوات بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات، ما يعني غيابه عن الملاعب حتى عام 2029.

وتتفاقم أزمة اللاعب بوجوده حالياً محبوساً على ذمة قضية تزوير امتحانات في معهد أبو النمرس، وهو ما ضاعف من الضغوط القانونية على مستقبله الكروي.

من جهته أصدر نادي بيراميدز المصري بياناً رسمياً اليوم الجمعة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لاعبه رمضان صبحي، مؤكداً دعمه الكامل وغير المشروط في هذه "المحنة"، ومُثمناً الدعم الذي قدمه مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ومرحباً بجهود الفريق القانوني لـ"المارد الأحمر" في الدفاع عنه.

ويشدد النادي على أن كافة أفراد منظومته وعائلة رمضان صبحي تقف خلفه، حيث يعمل الفريق القانوني لبيراميدز منذ اليوم الأول وبالتنسيق مع محامي اللاعب الدولي لدراسة وبحث جميع السبل القانونية المتاحة وتجهيز الإمكانيات اللازمة لدعم اللاعب، وذلك استكمالاً لمساعي النادي في دعم اللاعب على كافة المستويات في هذه المرحلة الحساسة من مسيرته الكروية.

وفي هذا السياق، ناشد نادي بيراميدز المؤسسات الرياضية والدولية بالوقوف إلى جوار اللاعب ودعمه، مؤكداً على ضرورة احترام خصوصيته وحقه الأصيل في الدفاع عن نفسه وسلوك كافة سبل الطعن المنصوص عليها في القوانين.

كما أكد النادي على احترامه التام لكافة أحكام وقرارات القضاء المصري، مشيراً إلى أن موعد الجلسة المقبلة للحكم في القضية المرفوعة أمامه قد تقرر في الثلاثين من شهر ديسمبر المقبل.