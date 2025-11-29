برشلونة «جريح» ومدريد «مهزوز» قبل الجولة الـ 14 للدوري الإسباني

يتطلع برشلونة حامل اللقب وريال مدريد متصدر الترتيب إلى استعادة الثقة بعد أسبوع مهزوز، وذلك عندما يستضيف الأول ألافيس اليوم (الساعة 7:15 بتوقيت الإمارات)، فيما يحل الثاني ضيفاً على جيرونا غداً (الساعة 12 مساء) ضمن المرحلة الـ14.

وتعرّض العملاق الكاتالوني لخسارة قاسية على يد تشيلسي الإنجليزي في ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة الثلاثاء الماضي، فيما واجه دفاع الـ«ميرينغي» ليلة عصيبة أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني بتلقيه ثلاثة أهداف، إلا أن رباعية «سوبر هاتريك» نجمه الفرنسي كيليان مبابي أنقذت الموقف وأخرجته فائزاً خارج الديار (4-3).

بعد الخسارة الثقيلة في لندن، بدا مدرب برشلونة، الألماني هانزي فليك، في حالة ارتباك وهو يبحث عن أي جانب إيجابي يمكن التمسك به، وقال للصحافيين: «أرى كيف نتدرّب، الجودة، الكثافة. الأمر مختلف تماماً عمّا كان عليه قبل ستة أسابيع تقريباً».

وأضاف: «اللاعبون يعودون، ما يرفع مستوى الجودة في التدريبات، لدي شعور جيد حيال ذلك وأنا متفائل».

وهذه كانت المرة الأولى التي لم يفلح فيها الـ«بلاوغرانا» في التسجيل خلال العام الحالي.

ومن الإيجابيات التي يعوّل عليها فليك، هي عودة البرازيلي رافينيا الذي شارك من مقاعد البدلاء في المباريات الأخيرة، ما قد يمنحه الفرصة للإسهام في دور أكبر خلال مواجهة ألافيس التي ستقام على ملعب «كامب نو» المُجدّد.