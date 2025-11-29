بريطانيا تستضيف كأس العالم للسيدات 2035

كشف مسؤولو كرة القدم في بريطانيا، أمس، عن تفاصيل عرضهم المشترك الموحد لاستضافة نهائيات كأس العالم للسيدات عام 2035، متضمناً قائمة بـ22 ملعباً مقترحاً في الملف الرسمي. وقال فريق العرض إن النهائيات التي ستضم 48 منتخباً ستكون أكبر حدث رياضي أحادي يقام على الأراضي البريطانية على الإطلاق.

وسيكون هذا أول مونديال يُلعب على أرض بريطانية منذ نهائيات 1966 للرجال التي استضافتها إنجلترا بمفردها. وأضاف الفريق في بيان: «مع وجود 63 مليون شخص يعيشون على بُعد ساعتين من أي ملعب مقترح، ستكون البطولة الأكثر سهولة من حيث الوصول في التاريخ».