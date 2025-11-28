النصر السعودي يتفوق على أندية أوروبية كبيرة

تفوق نادي النصر السعودي على العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، في مبيعات القمصان بحسب وكالة يوروميريكاس سبورت للتسويق.

وقالت الوكالة إن قميص النصر السعودي جاء في المركز العاشر ضمن قائمة أكثر القمصان مبيعاً حول العالم خلال العام 2025 بمجموع بلغ مليون و281 ألف قميص.

وتصدَّر عملاق اسبانيا ريال مدريد قائمة الأعلى مبيعًا، بعدما بلغ عدد قمصانه المبيعة نحو 3 ملايين و133 ألف قميص، فيما حلّ برشلونة في المركز الثاني ببيع نحو 2 مليون و940 ألف قميص.

في حين جاء باريس سان جيرمان في المركز الثالث بعد بيع 2 مليون و546 ألف قميص، فيما احتل بايرن ميونخ الألماني المركز الرابع ببيع نحو 2 مليون و377 ألف قميص.

أما المركز الخامس فكان من نصيب إنتر ميامي الأمريكي الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما حقق مبيعات بلغت 2 مليون و166 ألف قميص.

وجاء نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في المركز السادس بعدما حقق مبيعات تقدَّر بنحو مليون و933 ألف قميص، تلاه مانشستر يونايتد الذي باع نحو مليون و855 ألف قميص.

فيما احتل فلامنغو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي المركزين الثامن والتاسع على التوالي بمبيعات بلغت نحو مليون و677 ألفًا، ومليونًا و422 ألف قميص في عام 2025.