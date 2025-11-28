مباراة تنتهي بـ 17 بطاقة حمراء.. والغاز المسيل للدموع (فيديو)

  • متابعات - محمد الحتو
تحولت مباراة ريال أوكورو وبلومينغ في كأس بوليفيا إلى فوضى عارمة بعد شجار جماعي عنيف، ما استدعى تدخل 20 شرطياً استخدموا الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباك. بدأت الأحداث بمشادة بين لاعب أوكورو سيباستيان زيبالوس ولاعبي بلومينغ، ثم تصاعدت بعد تدخل لاعب آخر من أوكورو بالاعتداء باللكم. كما أُصيب مدرب أوكورو بكسر في الكتف ونُقل إلى المستشفى.

 

أصدر الحكم بعد المباراة 17 بطاقة حمراء للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية من الفريقين، مع توقع عقوبات إضافية لاحقاً.
انتهت المباراة بالتعادل 2-2، لكن بلومينغ تأهل لنصف النهائي لفوزه 2-1 ذهاباً.

 

 

