مباراة تنتهي بـ 17 بطاقة حمراء.. والغاز المسيل للدموع (فيديو)

تحولت مباراة ريال أوكورو وبلومينغ في كأس بوليفيا إلى فوضى عارمة بعد شجار جماعي عنيف، ما استدعى تدخل 20 شرطياً استخدموا الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباك. بدأت الأحداث بمشادة بين لاعب أوكورو سيباستيان زيبالوس ولاعبي بلومينغ، ثم تصاعدت بعد تدخل لاعب آخر من أوكورو بالاعتداء باللكم. كما أُصيب مدرب أوكورو بكسر في الكتف ونُقل إلى المستشفى.

‼️ Caso total en Bolivia: 17 𝐄𝐗𝐏𝐔𝐋𝐒𝐀𝐃𝐎𝐒 (!) e intervención de la policía



😬 El encuentro entre Real Oruro y Blooming acabó en el caos total en lo que se define desde Bolivia como una "vergüenza nacional" pic.twitter.com/txapvtgwjJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) November 27, 2025

أصدر الحكم بعد المباراة 17 بطاقة حمراء للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية من الفريقين، مع توقع عقوبات إضافية لاحقاً.

انتهت المباراة بالتعادل 2-2، لكن بلومينغ تأهل لنصف النهائي لفوزه 2-1 ذهاباً.