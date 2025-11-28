رئيس برشلونة: ريال مدريد مهووسون بنا

وجه رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا اليوم، انتقادات لاذعة لرئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، بعد حديثه قبل أيام عن قضية "نيغريرا" التي يواجه فيها النادي الكتالوني اتهاماً بدفع رشاوى إلى نائب رئيس لجنة الحكام سابقاً في إسبانيا.

وأشار بيريز وقتها إلى أن تورط برشلونة في هذه القضية يشكك في أحقية الفريق الكتالوني بالألقاب التي حصل عليها في السنوات الماضية، خاصة أن فترة المدفوعات تتزامن مع حقبة ذهبية في تاريخ النادي.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "في مدريد، لديهم هوس بأفضل حقبة في تاريخ برشلونة، لم يعجبهم كون برشلونة كان مرجعاً عالمياً بين عامي 2004 و2015، حين كان مهيمناً".

وأضاف: "يريدون إيجاد مبرراتٍ لا تؤدي إلى شيء، كنا الفريق الذي لعب أفضل كرة قدم، وفزنا بالعديد من الألقاب، وكان أسلوب لعبنا يعجب العالم، لذا لا تبحثوا عن أعذار الخاسرين".

وأكد: "إذا كانوا في مدريد يتحدثون عن برشلونة في اجتماع جمعيتهم العمومية، فهذا أمر جيد، لأنه يعني أنهم مهووسون ببرشلونة، وربما يفعلون ذلك لتجنب الحديث عن أمور أخرى، لكننا لن نسمح لأحد بمهاجمة نادينا بهذه الطريقة".

وبين: "إنهم حاضرون في كل لحظة في العملية القضائية لقضية نيغريرا، ويبالغون في تضخيم الأمر لأنهم يعلمون أنه لا يوجد شيءٌ هناك، لكنها طريقةٌ لتبرير شيءٍ غير صحيح".