الاتحاد العراقي: المنتخب موجود في كأس العرب للمشاركة.. وليس المنافسة

كشف المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم العراقي، سلام المناصير، أن 13 لاعبًا سيغيبون عن تشكيلة "أسود الرافدين" خلال مشاركتهم في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال الفترة من الأول إلى 18 ديسمبر المقبل.

وقال المناصير لـ"الإمارات اليوم": "إن منتخب العراق لن يرفع شعار المنافسة على اللقب في هذه النسخة، وإنما للمشاركة ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين الجدد أو الذين لم يشاركوا سابقا، للوقوف على مستوياتهم الفنية"، مشيرا إلى أن "الهدف الأسمى يتمثل في الاستعداد للملحق العالمي المقرر في مارس من العام المقبل".

وعن توقعاته بشأن الفائز بالبطولة، قال: "الأمر صعب جدًا بسبب قوة المنتخبات المشاركة، خصوصًا منتخبات عرب أفريقيا التي تُعد الأبرز ترشيحًا، إضافة إلى الإمارات والأردن والسعودية وقطر التي سيكون لها دور مهم في المنافسة".

وقال المناصير: "مدرب المنتخب العراقي، الأسترالي غراهام آرنولد، قرر الاستعانة بلاعبين من دوري نجوم العراق، إضافة إلى لاعبين اثنين فقط من الدوريات الأوروبية، هما لاعبا الدوري السويدي ماركو فرج وعمار محسن. ولن نشارك بنفس أفراد المنتخب الذي يخوض الملحق الآسيوي ومباراتي الإمارات، وذلك بسبب الإصابات، إلى جانب استدعاء عدد من اللاعبين للمنتخب الأولمبي المشارك في كأس الخليج تحت 23 سنة في يناير المقبل، ثم بطولة آسيا للمنتخبات الأولمبية".

وتابع: "سيتواجد مع المنتخب العراقي كل من مهند علي لاعب نادي دبا الإماراتي، وعلي جاسم لاعب النجمة السعودي، بينما من الدوري المحلي سيشارك ميثم جبار، أحمد مكنزي، كرار نبيل، زيد إسماعيل، أمجد عطوان، محمد جواد نافورة، حسين علي، وآخرون".

وأضاف: "وضعت القرعة منتخب أسود الرافدين في مجموعة قوية تضم الجزائر بطل النسخة الماضية، والبحرين، والسودان، وجميعها منتخبات تمتلك قوة كبيرة. لذلك سندخل البطولة بشعار المشاركة وليس المنافسة، مع هدف موازٍ يتمثل في تأهيل عدد من اللاعبين العائدين من الإصابة، ومنهم أيمن حسين لاستعادة حساسية المباريات".

وبخصوص اللاعب علي الحمادي، أكد المناصير أنه يواصل العلاج حاليًا، مشيرا إلى وجود تواصل مستمر مع اللاعب وناديه لوتون تاون لتسريع فترة تعافيه، متمنيًا جاهزيته قبل مباريات الملحق العالمي.

وأكمل: "لدينا تجربة سابقة بعد خليجي 25 حين رفع المنتخب شعار الفوز بخليجي 26 في الكويت، لكنه ظهر بشكل محبط بسبب الضغط النفسي الذي رافق تلك المشاركة، وانعكس على مباراتيه أمام الكويت وفلسطين في تصفيات المونديال، ما أدى لفقدان نقاط ثمينة وسهلة".