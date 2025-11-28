مدرب برشلونة يكشف موقف بيدري وأراوخو من المشاركة أمام ألافيس

قال مدرب برشلونة هانز فليك اليوم، إن لاعب خط وسط فريقه بيدري قد يلعب لأول مرة مع الفريق منذ إصابته بتمزق في عضلات الساق الشهر الماضي، عندما يستضيف حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم فريق ألافيس غداً، وإن قلب الدفاع رونالد أراوخو سيغيب عن المباراة بسبب معاناته من فيروس في المعدة.

وقال المدرب إنه سعيد بطريقة رد فعل لاعبيه في التدريبات بعد الخسارة 3-صفر على ملعب تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، إذ سيواصل برشلونة جهوده للحاق بريال مدريد متصدر الدوري الذي يتقدم بنقطة واحدة.

وقال فليك للصحفيين عن بيدري "سيلعب بعض الدقائق، لكنه لن يكون في التشكيلة الأساسية، سيشارك في الشوط الثاني إذا كان ذلك ممكنا، سنرى".

وأضاف "(أراوخو) يعاني من فيروس في المعدة، وسيغيب عن الفريق اليوم وغداً أيضاً".

وكان فليك متحمساً لعودة جناح الفريق رافينيا الذي شارك مرتين كبديل في الشوط الثاني، بعد غيابه عن الملاعب قرابة شهرين بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، مع تطلع برشلونة للتخلص من أزمة الإصابات التي عانى منها حتى الشهر الماضي.

وقال المدرب الألماني "افتقدته (رافينيا). أرى أنه واحد من أهم لاعبي فريقنا.. كما أنه متعطش (للعب) ولديه الإرادة لإظهار مدى جودته".

وتابع "أقدر حقا ما أراه في التدريبات. نحن مركزون ولدينا الكثير من الجودة. وبالطبع اللاعبون العائدون الآن، بيدري عاد، ورافينيا وماركوس (راشفورد) بعد إصابته بنزلة برد. جميع اللاعبين عادوا تقريبا".

وتجاهل فليك ردود فعل لامين جمال على أرض الملعب خلال الخسارة من تشيلسي، بعدما بدا أن اللاعب الشاب (18 عاماً) محبط من استبداله في ستامفورد بريدج.

وتابع المدرب "كنت لاعباً أيضاً، وربما في بعد الأحيان لم يكن رد فعلي مناسبا، لكن في النهاية الأمر يتعلق بالعاطفة".

وأردف "الخطوة التالية بالنسبة للأمين هي أن يُظهر مجددا أن الأمر لا يتعلق بتلك المباراة، عليه نسيان الأمر. ألافيس هو المهم الآن، وعليه إظهار أفضل ما لديه".

وأكمل "نحن جميعاً في مزاج سيئ بعد الهزيمة أمام تشيلسي، شعرنا بخيبة أمل كبيرة بسببها.. لكن الأمر انتهى ونتطلع الآن إلى الأمام، ونتطلع بإيجابية للمباراة القادمة حتى نهاية العام".