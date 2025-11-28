ريال مدريد يصدم أحد نجوم ليفربول

أخطر نادي ريال مدريد الإسباني أحد نجوم ليفربول الإنجليزي بأنه لن يمضي قدماً بالتعاقد معه، بسبب مستواه المتراجع هذا الموسم، في صدمة كبيرة له.

وارتبط نجم ليفربول اللاعب الفرنسي إبراهيم كوناتي بالرحيل إلى ريال مدريد عقب نهاية عقده في شهر يونيو المقبل على طريقة زميله ترينت ألكسندر أرنولد.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو كشف عبر حسابه بمنصة إكس عن مفاجأة صادمة لمدافع ليفربول تتمثل في إخطار إدارة ريال مدريد للنادي الإنجليزي بعدم المضي قدماً في صفقة كوناتي.

وأضاف:" ريال مدريد وضع اسم كوناتي ضمن قائمة مختصرة لتدعيم خط دفاعه وكان هناك قناعة بقدراته، ولكن تراجع مستواه هذا الموسم جعل الفريق الإسباني يلغي الصفقة".

وأكد أن ليفربول يتواصل مع اللاعب من أجل حسم ملف بقائه والمفاوضات مازالت دائرة، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

ويمر فريق ليفربول بحالة من التراجع اللافت خلال الموسم الحالي على صعيد النتائج، وتلقى 3 هزائم متتالية في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست بالدوري الإنجليزي وآيندهوفن الهولندي بدوري أبطال أوروبا.