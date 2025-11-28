أيندهوفن كشف عن عيوب ليفربول بشكل صارخ.. وسلوت مهدد بالإقالة

بدا المدرب الهولندي، أرنه سلوت، واثقاً من تجنّب الإقالة، رغم الهزيمة القاسية التي مُني بها فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ضيفه أيندهوفن الهولندي 1-4، أول من أمس، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعرّض فريق سلوت لخسارته التاسعة في آخر 12 مباراة بجميع المسابقات، ما وضعه تحت ضغط متزايد.

وكشف أيندهوفن عن عيوب ليفربول بشكل صارخ في مواجهة أثارت غضب الجماهير، إذ أطلقت صافرات الاستهجان ضد سلوت ولاعبيه عند صافرة النهاية.

كما عكست المقاعد الحمراء الفارغة في أنفيلد، قبل نهاية اللقاء بوقت طويل، حجم الانهيار هذا الموسم.

وخسر ليفربول ثلاث مباريات متتالية، استقبل خلالها 10 أهداف.

وهذه أسوأ سلسلة هزائم للفريق منذ موسم 1953-1954، فيما يواجه سلوت أسئلة حادة حول قدرته على قلب الوضع.

وزاد القائد السابق لليفربول، ستيفن جيرارد، من الضغط على سلوت بتصريحات لاذعة، قائلاً لشبكة «تي إن تي سبورت»: «مع كل هزيمة نقترب أكثر من أزمة، لا أعذار لأداء كهذا في هذا النادي، لا يمكن إنكار أن الفريق يعاني بشدة».

وتابع مدرب الاتفاق السعودي السابق: «الثقة في أدنى مستوياتها، والدفاع مشرع تماماً، إذا لم يجد المدرب الحلول والاستقرار، فالوضع سيستمر».