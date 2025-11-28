نيوكاسل يشتكي «المعاملة غير المقبولة» لجماهيره

تقدّم نادي نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم بشكوى بشأن «المعاملة غير المقبولة» التي تعرّضت لها جماهير الفريق، عقب الهزيمة 1-2 أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن نيوكاسل اتهم الشرطة الفرنسية باستخدام مزيج من رذاذ الفلفل، وكذلك الهراوات والدروع لقمع المشجعين، بعد خسارتهم، مساء الثلاثاء الماضي، في استاد فيلودروم.

وذكر بيان للنادي: «سنرفع مخاوفنا رسمياً، إلى الاتحاد الأوروبي (يويفا) ونادي أولمبيك مارسيليا، والشرطة الفرنسية، بشأن المعاملة غير المقبولة لمشجعينا من قبل الشرطة في استاد فيلودروم، بعد مباراة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي».