البرتغال تتوج بكأس العالم للناشئين

توج منتخب البرتغال بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم، في العاصمة القطرية الدوحة، عقب فوزه الثمين بهدف نظيف على منتخب النمسا، اليوم، في المباراة النهائية للمسابقة.

وعلى استاد خليفة الدولي، تقمص أنيسيو كابرال دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف منتخب البرتغال الوحيد في الدقيقة 32، ليمنح بلاده لقبها الأولى في البطولة، التي جرت نسختها الأخيرة بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

يذكر أن منتخب إيطاليا أحرز الميدالية البرونزية في البطولة، عقب تغلبه بركلات الترجيح على منتخب البرازيل في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث في وقت سابق من اليوم.

وكان هذا هو الهدف السابع لكابرال في مسيرته بالبطولة الحالية، لكنه بقي في المركز الثاني بقائمة الهدافين، بفارق هدف خلف المتصدر يوهانس موسر.

وبينما سبق للبرتغال الفوز بكأس العالم للشباب تحت 20 سنة مرتين وتحديداً عامي 1989 و1991، فإن النمسا لم يسبق لها التتويج بأي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم في أي فئة سنية.

وانضم منتخب البرتغال لقائمة المتوجين بلقب كأس العالم للناشئين، التي انطلقت نسختها الأولى في الصين عام 1985، حيث أصبح الفريق الـ11 الذي يتوج باللقب.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 5 ألقاب، بفارق لقب وحيد أمام البرازيل، صاحبة المركز الثاني، فيما تمتلك غانا والمكسيك لقبين فقط، وأحرزت ألمانيا وفرنسا والسعودية وسويسرا وإنجلترا والاتحاد السوفييتي السابق البطولة مرة واحدة.

جاءت المبادرة الهجومية من جانب المنتخب البرتغالي، الذي كاد أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق دوراتي كونيا، الذي تسلم الكرة من ماتيوس ميدي، ليسدد تصويبة زاحفة من على يمين منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وأحرز كونيا هدفا للبرتغال في الدقيقة 12، لكن سرعان ما تم إلغاؤه بسبب قيامه بدفع فلوريان هوفمان، مدافع منتخب النمسا، قبل تسجيله الهدف.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى أضاع منتخب النمسا فرصة افتتاح التسجيل، حينما تهيأت الكرة أمام حسن ديشيشكو، الذي وجد نفسه منفردا بالمرمى، لكنه سدد برعونة في جسد روماريو كونيا، حارس مرمى البرتغال، لترتد إلى يوهانس موسر، الذي سدد من داخل المنطقة، غير أن الكرة اصطدمت في الدفاع لتذهب إلى ركنية لم تستغل.

ورد منتخب البرتغال بتسديدة من خارج المنطقة بواسطة رافاييل كوينتاس في الدقيقة 19، لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى لتصل إلى أحضان دانييل بوش، حارس مرمى النمسا، أعقبها تسديدة من يسار المنطقة عبر أنيسيو كابرال، مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 24.

وجاءت الدقيقة 32 لتشهد هدف التقدم لمنتخب البرتغال عن طريق أنيسيو كابرال، الذي تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيمن بواسطة دوارتي كونيا، لتمر الكرة من الجميع، وتصل إلى كابرال، المتواجد أمام المرمى مباشرة، الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة في الشباك الخالية.

هدأ إيقاع المباراة خلال الوقت المتبقي من الشوط الأول، حيث استحوذ لاعبو منتخب النمسا على الكرة بغية إدراك التعادل، لكن دون أدنى فاعلية على المرمى.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من جانب منتخب النمسا، الذي حصل على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 48 نفذها ديشيشكو، الذي وضع الكرة على يسار روماريو كونيا، الذي حولها باقتدار لركنية لم تسفر عن شيء.

وسدد نيكولاس يوزيبوفيتش من على حدود المنطقة في الدقيقة 51، لكن الكرة ذهبت سهلة إلى كونيا، الذي أمسك أيضا بتسديدة من خارج المنطقة بواسطة فاسيليجي ماركوفيتش في الدقيقة التالية.

بمرور الوقت، عاد منتخب البرتغال لنشاطه الهجومي من جديد، حيث سدد ماتيوس ميدي ضربة رأس في الدقيقة 61 من متابعة لتمريرة عرضية من الطرف الأيمن، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيسر.

وأهدر جوزيه نيتو هدفا محققا لتعزيز تقدم منتخب البرتغال في الدقيقة 67، بعدما تابع تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، عجز الدفاع عن إبعادها، لتتهيأ الكرة إليه، ويسدد من على يسار المنطقة، دون مضايقة من أحد، لكنه وضعها بعيدة عن القائم الأيسر.

وأضاع جواو أراجاو فرصة أخرى للبرتغال، بعدما تسلم تمريرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 77، ليسدد من على حدود المنطقة، غير أنه وضع الكرة خارج الملعب.

في المقابل، تابع إيفاني نديكوي تمريرة عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة 81، ليسدد ضربة رأس، لكن الحارس البرتغالي أبعد الكرة بأطراف أصابعه لركنية لم تثمر عن أي جديد.

ووقف القائم الأيمن حائلا أمام تسجيل منتخب النمسا هدف التعادل، بعدما تصدى لتسديدة أرضية من خارج المنطقة بواسطة دانييل فراوشر في الدقيقة 85.

وتبادل كلا المنتخبين الاستحواذ على الكرة خلال الوقت المتبقي من اللقاء في محاولة لهز الشباك دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز البرتغال وتتوج باللقب للمرة الأولى.