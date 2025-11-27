كريستيانو رونالدو يدخل عالم الفنون القتالية المختلطة

دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، عالم الفنون القتالية المختلطة، من خلال شراء حصة في شركة WOW FC.

وتأسست الشركة عام 2019 في إسبانيا، ونجحت في تنظيم عروض جماهيرية متزايدة.

وقال رونالدو في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم، إن الفنون القتالية تعكس قيم الانضباط، والاحترام، والصلابة، والسعي الدائم للتفوق.

وأعرب عن اعتزازه بالمشاركة في مشروع يهدف إلى تطوير اللعبة، وإلهام الجيل الجديد.

وأقامت الشركة عروضاً في 170 دولة حول العالم، وشهدت زيادة في الحضور الخاص بعروضها 400% ليتجاوز 5 آلاف متفرج لكل عرض.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أرتورو غيلين أن انضمام كريستيانو رونالدو هو لحظة تاريخية للشركة تعزز انتشارها داخل إسبانيا وخارجها.

ووصف بطل الفنون القتالية المختلطة السابق، وأحد ملاك الشركة إيليا توبوريا انضمام رونالدو بأنه لحظة مؤثرة للعبة، لأنه يمثل أعلى مستويات الاحتراف، والعمل الجاد.