منتخب السعودية يسافر إلى قطر على دفعتين للمشاركة بكأس العرب.. لهذا السبب

ذكر تقرير إخباري أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سوف يتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العرب، على دفعتين.

وسيغادر المنتخب السعودي من الرياض يوم السبت المقبل ضمن بعثة تضم بعض اللاعبين والجهازين الفني والإداري، على أن يلتحق باقي أفراد المنتخب بالبعثة يوم الأحد، وذلك بسبب ارتباط فريقي الهلال والاتحاد بمباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

وتنطلق منافسات دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين غدا الجمعة حيث يلعب الخلود مع الخليج، بينما يتقابل الأهلي مع القادسية، وتستمر المنافسات يوم السبت، والذي فيه يلعب فريق الهلال مع ضيفه الفتح، بينما يستقبل الاتحاد في جدة نظيره الشباب.

وبسبب هاتين المباراتين للهلال والاتحاد فإن انضمام بعض اللاعبين لبعثة المنتخب السعودي سيتأجل لمدة 24 ساعة.

وأوضحت الصحيفة أن المنتخب السعودي سيؤدي مرانه الأول في الدوحة فور وصول البعثة، على أن يخضع لاعبو الأهلي والقادسية، لتدريبات بدنية خفيفة، وذلك بسبب خوضهم مباراة يوم الجمعة في بطولة الكأس.

وكانت مجموعة المنتخب السعودي في كأس العرب قد اكتملت بتأهل عُمان على حساب الصومال، وجزر القمر على حساب اليمن في مرحلة التصفيات، بالإضافة إلى المنتخب الرابع المتأهل سلفا وهو المغرب.