دوري أبطال إفريقيا.. موعد قمة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي

تستحوذ القمة المغربية والمصرية بين الأهلي ومضيفه الجيش الملكي على ما عداها من مواجهات في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي يحتضنها ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط الجمعة (الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات) ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتأتي هذه الجولة قبل العطلة الطويلة للمسابقة التي تستمر لنحو شهرين إفساحا بالمجال أمام كأس إفريقيا باستضافة المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبلين.

ويحضر "نادي القرن" إلى الرباط طامحا للعودة بالنقاط الثلاث بعد فوزه الاسبوع الماضي على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، وتاليا للاحتفاظ بالصدارة.

إلا أن الفريق يعاني أزمة إصابات كثيرة تربك حسابات المدرب الدنماركي يس ثوروب، إذ تأكد غياب الحارس محمد الشناوي والمدافع مصطفى العش وحسين الشحات والجناح أحمد عبد القادر. مع ذلك، يمتلك الفريق تشكيلة مدججة بالنجوم بوجود المغربي أشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان ومحمود حسن "تريزيغيه".

وأشار مهاجم الأهلي محمد شريف إلى أن المباراة ضد الجيش لن تكون سهلة، مؤكدا قوة الفريق المنافس وتاريخه الكبير.

ويفتقد "الزعيم" إلى لاعبين مؤثرين في مقدمتهم المهاجم حمزة خابا للإيقاف، وبالرغم من ذلك يتطلع الفريق العسكري الى تعويض خسارته في الجولة الافتتاحية أمام يونغ افريكانز التنزاني.

وتُعد المباراة مفصلية لمدرب الجيش البرازيلي ألكسندر سانتوس لكونها الفرصة الأخيرة إزاء انتقادات الجماهير لأداء الفريق بقيادته.

وفي المجموعة ذاتها، يتطلع شبيبة القبائل لمصالحة جماهيره عندما يستضيف يونغ أفريكانز.

بيراميدز لتعزيز انطلاقته

وخاض بيراميدز المصري، حامل اللقب، رحلة شاقة إلى جنوب القارة، حيث سيحل على مضيفه باور ديناموز الزامبي في مدينة ندولا السبت ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويسعى الفريق "السماوي" إلى تعزيز انطلاقته القوية بعدما افتتح مشاركته الثالثة في المسابقة بالفوز على ريفرز يونايتد النيجيري بثلاثية نظيفة سجلها أحمد عاطف "قطة"، وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها نهضة بركان المغربي على ديناموز في المجموعة ذاتها.

وسيفتقد بيراميدز نجمه رمضان صبحي مدة طويلة، وذلك بعد إيقافه بسبب تعاطي المنشطات، ما يحرم المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش إحدى أهم أوراقه ويضع الضغط على باقي العناصر ولا سيما لاعب الوسط المغربي وليد الكرتي والمهاجم الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي.

ويخوض بركان أيضا رحلة صعبة إلى لاغوس من دون لاعبه يوسف ميهري إلا أنه سيستعيد هدافه أسامة المليوي.

وقال المدرب التونسي معين الشعباني الذي قاد "البراكنة" للقب كأس الاتحاد الافريقي في الموسم الماضي "سنذهب إلى نيجيريا بهدف العودة بنتيجة إيجابية، ونتمنى أن يكون ذلك بانتصار خارج الملعب. نعلم أن المباراة لن تكون سهلة، وهدفنا هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في دوري أبطال إفريقيا".

ويقود الفريق النيجيري النجم الدولي السابق والمدرب الحالي فينيدي جورج الذي ناشد لاعبيه الفوز "المسألة ليست بدنية بقدر ما هي ذهنية، ويجب أن نحقق الفوز على أرضنا، فالمواجهة حاسمة ويجب الفوز بها لإنعاش آمال الفريق في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل".

وسيكون المدرب الجنوب افريقي لمولودية الجزائر رولاني موكوينا في مواجهة خاصة ضد فريقه السابق ماميلودي صنداونز على ملعب "5 جويلية" ضمن المجموعة الثالثة.

ويتطلع "العميد" الذي حقق بداية متعثرة بخسارته أمام الهلال السوداني 1-2، إلى استعادة التوازن، فيما يأمل صنداونز بتعزيز انطلاقته بعد الفوز على سان إيلوا لوبوبو الكونغولي الديمقراطي 3-1.

ويلتقي الهلال مع مضيفه لوبوبو الأحد في لوبومباشي.

وفي المجموعة الرابعة، يأمل الترجي التونسي ان يحقق نتيجة جيدة ضد مضيفه بترو دي لواندي الأنغولي السبت، بغية تعويض التعادل المخيب مع الملعب المالي في الأسبوع الفائت.

ويلتقي الملعب ضد ضيفه سيمبا التنزاني الأحد.