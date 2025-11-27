فيرمين يغيب عن برشلونة 3 مباريات مهمة أبرزها أتلتيكو مدريد

يغيب لاعب الوسط الدولي فيرمين لوبيس عن صفوف برشلونة لأسبوعين بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى، وفقا لما أعلن ثاني ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال برشلونة في بيان مقتضب: "يعاني فيرمين من إصابة طفيفة في ربلة الساق اليمنى وسيستغرق التعافي منها نحو أسبوعين".

ولن يشارك فيرمين (22 عاما) المتوّج بكأس أوروبا والألعاب الأولمبية مع المنتخب الإسباني، في المباريات الثلاث المقبلة لبرشلونة أمام ألافيس، أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري، كما قد يغيب عن مواجهة أينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا، في 9 ديسمبر.

وكان فيرمين تعرض لإصابة في الفخذ نهاية سبتمبر، قبل أن يستعيد مركزه الأساسي كلاعب وسط متقدّم على مواطنه داني أولمو، مسجلا خمسة أهداف ومقدّما أربع تمريرات حاسمة في ست مباريات.

ويحتاج برشلونة الذي تعرض لخسارة قاسية أمام مضيفه تشلسي الإنكليزي 0-3 في الجولة الخامسة من دوري الأبطال ويحتل المركز الثاني في الدوري خلف ريال مدريد بفارق نقطة واحدة، إلى استعادة توازنه لمواصلة الضغط على غريمه.