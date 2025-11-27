رغم صافرات الاستهجان.. مدرب ليفربول: لا أخشى الإقالة

أكد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الهولندي أرني سلوت، أنه مازال يحتفظ بدعم قيادات النادي ولا يخشى إقالته رغم الخسارة بنتيجة 4 أهداف لهدف أمام أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، ورغم صافرات الاستهجان من الجماهير.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أنه بينما قد لا يكون في خطر فوري، أصبحت المباراتان المقبلتان ضد ويستهام يوم الأحد المقبل وسندرلاند على أرضه بعد أسبوع هامتين للغاية.

وقال سلوت بعد الخسارة الثانية الكبيرة لليفربول في أوروبا:" اشعر بالأمان، أنا بخير. لدي الكثير من دعم المسؤولين".

وأضاف: "بالطبع، سيكون من الجيد أن نقلب الأمور ونحقق الفوز، ولكن إذا كنت لا تقوم بعمل جيد، فمن الطبيعي أن تبدأ الأسئلة".

وأكد: "منصبي بخير. ليست هذه المرة الأولى التي أكون فيها في وضع صعب، ولكن الامر متعلق بالموعد الذي نقلب فيه الأمور".

وأكمل: " لا اشعر بالقلق. ما أعنيه بهذا هو أن تركيزي على أشياء أخرى بعيدا عن منصبي. أحتاج لأقوم بعمل أفضل، وهذا ما أحاول القيام به كل يوم".

وغادر آلاف المشجعين المدرجات قبل النهاية، بينما دوّت صافرات الاستهجان وسط إحباط واضح، من الجماهير.

وخسر ليفربول 9 من 12 مباراة للفريق بكل البطولات، ليكون ذلك أعلى سجل هزائم للنادي الإنجليزي منذ يناير 1953.

كما خسر ليفربول 3 مباريات متتالية بكل البطولات بفارق 3 أهداف أو أكثر لأول مرة منذ ديسمبر 1953.

وتلقى فريق المدرب آرني سلوت 3 أهداف أو أكثر في 3 مباريات متتالية بكل المسابقات لأول مرة منذ سبتمبر 1992.