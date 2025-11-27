مدرب تشيلسي: الانتصار على برشلونة شعور جيد للغاية

أكد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، إنزو ماريسكا، أنه «لم يتغير أي شيء» بالنسبة لفريقه الشاب، بعد أن قدّم عرضاً مذهلاً اكتسح خلاله برشلونة الذي لعب بـ10 لاعبين، 3-0، مساء أول من أمس، في دوري أبطال أوروبا. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن هذا الانتصار ضمن أن التأهل لدور الـ16 سيظل بين يدي الفريق، لكن ما كان لافتاً أكثر هو طريقة الفوز نفسها.. عرض نابض بالحياة، وشجاع، ومليء بالقتالية وسلاسة الهجوم، وإرادة لا تقاوم لاستعادة الكرة، وهو ما بدا كأنه النتيجة الأهم في ليلة لا تنسى.

وقال ماريسكا: «الشعور كان جيداً للغاية، إنه انتصار كبير، خصوصاً لأنه كان على حساب برشلونة».