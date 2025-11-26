إيقاف اللاعب المصري رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قرارا بإيقاف رمضان صبحي، جناح الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، لمدة أربع سنوات، علي خلفية تلاعبة في عينة المنشطات الخاصة به.

وقال مصدر في المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء، إنهم تلقوا بالفعل إخطارا بايقاف رمضان صبحي علي أن يتم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بالأمر.

وكانت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت الطعن أمام كاس علي قرار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ببراءة رمضان صبحي من المنشطات والذي صدر في يوليو عام 2024 والتي قضت بالحكم السابق.