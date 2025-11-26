عُمان والبحرين تتأهلان لبطولة كأس العرب

تأهل المنتخب البحريني، والمنتخب العُماني، إلى كأس العرب 2025، المقام في قطر خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر، بفوزهما على جيبوتي والصومال على التوالي.

جنب إبراهيم الراجحي حارس مرمى عمان المدرب المخضرم البرتغالي كارلوس كيروش الإحراج، عندما قاد منتخب بلاده للفوز على الصومال بركلات الترجيح 4-1 (الوقت الأصلي 0-0)، اليوم، في الدوحة في الملحق المؤهل لكأس العرب 2025 لكرة القدم.

وستلعب عمان التي تأهلت إلى النهائيات للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب والسعودية والفائز من مباراة اليمن وجزر القمر لاحقاً.

ودفع كيروش (72 عاما) بالراجحي قبل دقيقة من نهاية الوقت المحتسب البدل عن ضائع والمقدر بسبع دقائق ليحل بديلاً لإبراهيم المخيني، وقد كان حارس النصر عند حسن ظن مدربه وتصدى لركلتي ترجيح سددهما زكريا حسن وعلي موسى من أصل ثلاث للصومال، في حين نجحت عمان بتسجيل ركلاتها الأربع.

من جانبها، كانت الصومال المصنفة 200 عالمياً والتي عرفت آخر انتصار رسمي لها في 13 ديسمبر 2019 على حساب بوروندي (1-0) تطمح إلى تأهلها الأول في تاريخ كأس العرب، لكنها اخفقت للمرة الثانية أمام عمان التي كانت هزمتها 2-1 أيضاً في ملحق نسخة 2021.

وفي مباراة أخرى، بلغ منتخب البحرين النهائيات، بعد فوزه على جيبوتي 1-0 على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

سجل محمد الرميحي (36) هدف المباراة التي شهدت طرد الجيبوتي أحمد زكريا لحصوله على الإنذار الثاني (41).

وبهذا الانتصار، حجزت البحرين مقعدها في النهائيات وخوض منافسات المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر حاملة اللقب والعراق إلى جانب الفائز من لقاء السودان ولبنان الذي يقام لاحقاً.

سيطرت البحرين على الكرة في وسط الملعب في أول ربع ساعة، عن طريق علي مدن وكميل الأسود وسيد ضياء سعيد، من دون وجود أي محاولات هجومية خطيرة على حارس مرمى جيبوتي مختار يوسف.

في المقابل، لعبت موريتانيا بطريقة دفاع المنطقة واعتمدت على الكرات العكسية المرتدة من خلال انطلاقات معاذ محمد من الجهة اليمني واستغلال سوء التغطية الدفاعية في المنطقة اليسرى للبحرين.

وأسفر ضغط البحرين على مرمى جيبوتي عن تسجيل الهدف الافتتاحي عن طريق محمد الرميحي بعد تمريرة عرضية من محمد مرهون داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى الحارس يوسف الذي أخفق في التقاط الكرة لتسقط أمام الرميحي فلعبها في المرمى (36).

وقبل نهاية الشوط الأول بقليل، أكملت جيبوتي المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع أحمد زكريا عقب ضربه للاعب البحرين مهدي عبدالجبار بدون كرة (41).

ويلعب في وقت لاحق السودان مع لبنان واليمن مع جزر القمر لحجز آخر بطاقتين إلى النهائيات.