"فيفا" يعلن عقوبة كريستيانو رونالدو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، عقوبة قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، بعد تلقيه البطاقة الحمراء، في مباراة منتخب بلاده أمام أيرلندا في دبلن.

وبسبب هذه البطاقة الحمراء غاب رونالدو عن المباراة الأخيرة للبرتغال في المجموعة والتي فازت فيها 9-1 على أرمينيا لتضمن التأهل للنهائيات وأكد الفيفا أن اللاعب المخضرم (40 عاما) عوقب بالإيقاف لثلاث مباريات، ولكن في حال عدم تكرار الواقعة لن يتعرض لأي عقوبة أخرى.

وقال الفيفا في بيان "تماشيا مع المادة 27 من قانون الفيفا التأديبي، تم تعليق تنفيذ المباراتين المتبقيتين في العقوبة لمدة عام واحد".

وأضاف "إذا ارتكب كريستيانو رونالدو مخالفة أخرى ذات طبيعة وخطورة مماثلة خلال تلك الفترة... سيتوجب عليه على الفور قضاء المباراتين المتبقيتين في عقوبة الإيقاف في (المباريات) الرسمية التالية للاعب مع منتخب البرتغال".

ومنح هذا القرار لكريستيانو رونالدو القدرة على خوض المباريات الافتتاحية للبرتغال في كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.