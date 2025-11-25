إعلان إجراءات قرعة كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إجراءات القرعة الخاصة بتحديد هوية المنتخبات الأربعة المتنافسة في المجموعات الـ 12، لكأس العالم 2026 الذي يشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخباً.

وتقام القرعة في مركز جون كينيدي للفنون يوم الجمعة 5 ديسمبر في عاصمة الولايات المتحدة واشنطن، بحضور ممثلين عن المنتخبات المتأهلة للبطولة والتي لا تزال تتنافس على بطاقات الملحق.

وتنص إجراءات القرعة على وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية) في الوعاء 1، بينما ستكون بقية المنتخبات المتأهلة الـ 39 موزعة في أربعة أوعية بحسب التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2025، أما الكُرتان المخصصتان للمنتخبين اللذين سيتأهلان عبر منافسات الملحق العالمي والكُرات الأربع المخصصة للمنتخبات التي ستتأهل عبر منافسات الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026 فستكون ضمن الوعاء 4.

أوعية القرعة النهائية لكأس العالم 2026

الوعاء 1: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

الوعاء 2: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية كوريا، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

الوعاء 3: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا.

الوعاء 4: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان (أ، ب) المتأهلان من الملحق العالمي.

سيتم تحديد البلدان المستضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية بكرات ملونة مختلفة، وعند سحبها، ستوضع المكسيك على رأس المجموعة الأولى (الكرة الخضراء)، وكندا على رأس المجموعة الثانية (الكرة الحمراء)، والولايات المتحدة الأميركية على رأس المجموعة الرابعة (الكرة الزرقاء)، كما هو مذكور أصلاً في جدول مباريات البطولة الصادر في 4 فبراير 2024. أما المنتخبات التسعة المتبقية في الوعاء 1، فستُخصَّصُ لها كُرات بنفس اللون، وسيُوضع كل منها على رأس المجموعة التي تُوقعه فيها القرعة.

وقالت الفيفا إنه حرصاً على مبدأ توازن المنافَسة، شهدت عملية إعداد جدول المباريات تحديد مسارين لنصف النهائي. فتوخياً للتوازن في توزيع المنتخبات، ستنطوي القرعة على قيود خاصة تنطبق على المنتخبات الأعلى مرتبة في جدول التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال، بحيث سيتم سحب المنتخبين الأفضل تصنيفاً (إسبانيا/المركز الأول) و(الأرجنتين/المركز الثاني) بشكل عشوائي ضمن مسارين مختلفين، وسيُعتمد المبدأ ذاته بالنسبة لكل من (فرنسا/المركز الثالث) و(إنجلترا/المركز الرابع). ومن شأن هذا القيد تجنّب تواجه المنتخبين الأفضل تصنيفاً قبل النهائي إن احتلا المركز الأول في مجموعتيهما.

ومن حيث المبدأ، تقوم القاعدة على عدم وجود أكثر من منتخب من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة، وهو ما ينطبق على كافة الاتحادات القارية، باستثناء الاتحاد الأوروبي الممثَّل في البطولة بما مجموعه 16 منتخباً. ويجب أن تضم كل مجموعة منتخباً أوروبياً واحداً على الأقل، واثنين على الأكثر.

فيما يتعلق بالمنتخبين المتأهلين عبر منافسات الملحق العالمي، وحرصاً على الامتثال للمبدأ العام الذي يعتمده، والقاضي بألّا تضم أي مجموعة أكثر من منتخب واحد من نفس الاتحاد القاري، سيُطبَّق قيد الاتحادات القارية على جميع المنتخبات الثلاثة ضمن كل مسار من المسارين المرتبطين بالمقعدين المخصَّصين للملحق العالمي في الوعاء الرابع.