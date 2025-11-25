رئيس اتحاد كرة القدم إنفانتينو سيحصل على الجنسية اللبنانية

أبلغ الرئيس اللبناني جوزاف عون رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو الموافقة على منحه الجنسية اللبنانية، خلال استقباله مع زوجته الثلاثاء، بحسب ما كشف رئيس الاتحاد اللبناني للعبة لوكالة فرانس برس.

وأكد مصدر رسمي رفض الكشف عن هويته الخبر لوكالة فرانس برس.

وقال رئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر الذي كان حاضرا خلال الاجتماع في قصر بعبدا «أبلغه الرئيس بالمرسوم وبمتطلبات الملف ليستكمل تنفيذه.. جاء مرسوم منح الجنسية لإنفانتينو كونه شخصية عامة تقدم خدمات للبنان».

وعن شعوره حيال إمكانية نيله الجنسية، قال إنفانتينو لقناة أل بي سي «لا أملكها بعد، لكن قريبا. أشعر بأنني في غاية السعادة والفخر، أشعر بسعادة كبيرة. أشعر بأني لبناني منذ سنوات طويلة، لذا من الجيد أن نضفي الطابع الرسمي على ذلك أيضا».

ويحمل إنفانتينو (55 عاما) الجنسيتين السويسرية والإيطالية وهو متزوج من اللبنانية لينا الأشقر الموظفة السابقة في الاتحاد اللبناني لكرة القدم.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد اللبناني «طلب رئيس الجمهورية من إنفانتينو استكمال المستندات والأوراق القانونية اللازمة لتوقيع مرسوم الجنسية اللبنانية بصورة نهائية في وقت لاحق، بما ينسجم مع الإجراءات الدستورية المعمول بها».

وفيما وعد عون بتأمين أرض مُخصّصة للاتحاد اللبناني لإنشاء ملعب تدريبي ومقر حديث للاتحاد، أضاف إنفانتينو «ما نحتاج اليه هنا في لبنان هو ملعب كرة قدم من طراز حديث، ملعب يحتضن مباريات المنتخب الوطني تفتخر به الجماهير».

وتابع «نستكشف احتمالات بناء ملعب جديد في بيروت.. بسعة بين 20 و30 ألف متفرج. ملاعب اليوم ليست فقط لاستضافة مباريات كرة القدم بل هي رمز للبلاد ولبنان يحتاج لرمز للرياضة ولكرة القدم يظهر انه راغب بالسير نحو المستقبل في بيئة حديثة للجيل الشاب».

وأضاف حيدر «تعهد إنفانتينو بدفع كافة تكاليف الملعب الجديد في لبنان. علينا تأمين أرض الملعب وهم يتكفلون بباقي عملية البناء، وقد أصروا أن يكون الملعب في (العاصمة) بيروت».

ويُعدّ ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت الأكبر في لبنان ويتسع لنحو 50 ألف متفرج. افتتح عام 1957 وخضع للتجديد قبل استضافة الألعاب العربية عام 1997، لكنه عانى من الإهمال في السنوات الأخيرة.