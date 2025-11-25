استمرار حبس لاعب بيراميدز المصري رمضان صبحي في قضية تزوير

قررت محكمة جنايات الجيزة المصرية الثلاثاء استمرار حبس لاعب بيراميدز رمضان صبحي حتى 30 ديسمبر المقبل في قضية التزوير في مستندات رسمية تتعلق بقيام أحد الأشخاص بأداء امتحانات دراسية بدلا منه.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بحبس صبحي قبل 4 أيام لحين النظر بالقضية أمام المحكمة، والتي أصدرت قرارها باستمرار حبسه و3 متهمين آخرين لحين النطق بالحكم في نهاية الشهر المقبل.

واتهمت النيابة صبحي بالتزوير في مستندات رسمية بعدما ألقت القبض على أحد الأشخاص الذي قام بأداء الامتحانات في معهد للسياحة والفنادق بمحافظة الجيزة بدلا منه، وذلك في مايو الماضي.

واعترف المتهم بأنه حصل على مقابل مادي من صبحي مقابل أداء الامتحانات بدلا منه.

ورفضت المحكمة طلب محامي صبحي بالإفراج عن اللاعب على ذمة القضية وقررت استمرار حبسه برفقة الشخص الذي اتهم بأداء الامتحان بدلا منه، وشخصين آخرين بتهمة تسهيل التزوير.

وكانت النيابة قد ألقت القبض على صبحي في وقت سابق قبل إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري (نحو ألفي دولار)، لكنها عادت وقررت احتجاز اللاعب السبت الماضي عقب إدلائه بأقواله في القضية.

ويلعب صبحي (28 عاما) في صفوف بيراميدز منذ 2020 بعد انتقاله إليه من هادرسفيلد تاون الانجليزي.