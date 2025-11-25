برشلونة ضيف ثقيل على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار اليوم (الساعة 12 مساء بتوقيت الإمارات) إلى ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن، حيث القمة المرتقبة بين تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، الساعيين إلى تأكيد انتفاضتهما المحلية قارياً، عندما يلتقيان في الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويخوض الجار اللندني الآخر، أرسنال، قمة نارية على أرضه أمام شريكه في صدارة المسابقة القارية بايرن ميونيخ، غداً، وهما الوحيدان اللذان لم يتذوقا طعم الخسارة حتى الآن إلى جانب إنتر الإيطالي، وصيف بطل الموسم الماضي والذي تنتظره بدوره مواجهة صعبة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويتقاسم تشيلسي، بقيادة نجمه البرازيلي إستيفاو ويليان، وبرشلونة، المركز الـ11 برصيد سبع نقاط لكل منهما، مع أفضلية فارق الأهداف للنادي الكاتالوني، ويدخلان القمة على وقع سقوطهما المخيب في فخ التعادل في الجولة الرابعة: تشيلسي أمام مضيفه قره باغ الأذربيجاني 2-2، وبرشلونة مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي 3-3.

لكن معنويات الفريقين مرتفعة جداً بعد انتصاراتهما الثلاثة الأخيرة في الدوري، والتي سمحت لتشيلسي بالارتقاء إلى المركز الثاني في البرميرليغ بفارق ست نقاط خلف أرسنال المتصدر قبل قمتهما النارية السبت المقبل على ملعب ستامفورد بريدج، ولبرشلونة بتذويب فارق الخمس نقاط إلى نقطة واحدة عن غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر «الليغا».

وخسر الفريق اللندني مباراة واحدة فقط من آخر سبع مباريات على أرضه ضد برشلونة في مسابقات الاتحاد الأوروبي (أربعة انتصارات وتعادلان)، ويُعول برشلونة على قوته الهجومية الضاربة بقيادة نجمه الواعد لامين جمال، وشهدت المباريات الـ20 الأخيرة لبرشلونة في دوري الأبطال تسجيل 96 هدفاً، بمعدل 4.8 أهداف في المباراة الواحدة.

وسجّل جمال الذي سيبلغ من العمر 18 عاماً و135 يوماً عند انطلاق المباراة، سبعة أهداف في المسابقة قبل أن يبلغ الـ19، ويحتاج إلى ثلاثة أهداف أخرى، لمعادلة الرقم القياسي لمهاجم الغريم التقليدي ريال مدريد الدولي الفرنسي كيليان مبابي. كما استعاد برشلونة - الذي يغيب عن صفوفه صانعا الألعاب بيدري وغافي بسبب الإصابة - جناحه الدولي البرازيلي رافينيا عقب تعافيه من الإصابة.

وسيكون ملعب الإمارات، غداً، مسرحاً للقمة النارية بين أرسنال وبايرن ميونيخ، لفض شراكة الصدارة، وفي اليوم نفسه، سيحاول إنتر الذي خسر «الدربي» أمام جاره ميلان 0-1، مواصلة مشواره المثالي في دوري الأبطال، واستغلال أي تعثر لأرسنال وبايرن للانفراد بالصدارة عندما يحل ضيفاً على أتلتيكو مدريد. ويأمل ليفربول الإنجليزي في تضميد جراحه المحلية، عندما يستضيف أيندهوفن الهولندي غداً، ويخوض باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب اختباراً لا يخلو من صعوبة أمام ضيفه توتنهام الإنجليزي. وتبرز أيضاً مواجهتا مانشستر سيتي الإنجليزي مع باير ليفركوزن الألماني، وأولمبياكوس اليوناني مع ريال مدريد الإسباني.