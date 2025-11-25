غوارديولا يخوض مباراته الـ 100 في دوري أبطال أوروبا

قال الإسباني بيب غوارديولا، ممازحاً عن مباراته الـ100 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مدرباً لمانشستر سيتي الإنجليزي: «أدرك أني أتقدم في العمر».

ويستعد سيتي لاستضافة باير ليفركوزن الألماني، اليوم، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الموحدة لدوري الأبطال، باحثاً عن فوزه الرابع والبقاء في المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي (يحتل حالياً المركز الرابع).

وقال ابن الـ54 عاماً، الذي يشرف على سيتي منذ 2016 وتُوِّج معه بدوري الأبطال عام 2023، واحتفل في بداية الشهر الجاري بمباراته الـ1000 مدرباً في جميع المسابقات: «كل نهاية أسبوع هناك حدث جديد للاحتفال به (في مسيرته)».