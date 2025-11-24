روني يهاجم محمد صلاح: "لا يساعد ليفربول.. اركنوه على الدكة"!

أطلق أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي واين روني، تصريحات نارية ضد نجم ليفربول محمد صلاح، مؤكداً أن الدولي المصري لا يقدم المساندة الدفاعية المطلوبة، وهو ما يضر بفريقه في الفترة الحالية، على حد تعبيره.

وقال روني في تصريحات لشبكة (إسبن) إن مدرب ليفربول، آرني سلوت، يجب أن يفكر بجدية في ركن محمد صلاح على مقاعد البدلاء مؤقتاً.. صلاح لا يساعد الفريق دفاعياً"، مضيفاً: "أفهم أن صلاح أسطورة في النادي، وكل ما قدمه سابقاً يُحسب له، وأتساءل إذا كان صلاح نفسه جالساً على مقاعد البدلاء، فما الرسالة التي سيرسلها إذا رأى أحد زملائه الأساسيين لا يشاركون في الجهد الدفاعي؟".

وتابع روني: "لو كنت مكان المدرب سلوت، لاتخذت قراراً حاسماً يؤثر على الفريق ككل، لأنك عندما لا تفوز، تحتاج أن يكون الفريق متماسكاً وصعباً على المنافسين هزيمته. يمكن إعادة صلاح لاحقاً بعد استعادة الانضباط الدفاعي".

وأشار روني إلى أن المشكلة لا تقتصر على صلاح فقط، قائلاً: "الفريق لم يكن جيداً على الإطلاق، والمشكلة ليست محصورة في فان دايك أو صلاح وحدهما".

تأتي تصريحات روني بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ليفربول أمام نوتينغهام فورست (0-3)، بعد أسبوعين من الخسارة أمام مانشستر سيتي بنفس النتيجة، في استمرار لأزمة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول لمواجهة آيندهوفن الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، قبل استضافة وست هام يوم الأحد في الجولة الـ13 من البريميرليغ، وسط تساؤلات حول قدرة سلوت على استعادة توازن الفريق وإعادة نجمه المصري إلى مستواه الدفاعي المطلوب.