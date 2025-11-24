طلب غير مسبوق من رونالدو لجمهوره عبر مواقع التواصل بعد "الهدف الخارق"! (فيديو)

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو حديث الجماهير مجدداً بعد أن قدّم ليلة استثنائية في ملعب الأول بارك، حيث احتفل نجم النصر بالحضور الجماهيري القياسي على طريقته الخاصة، مسجلاً هدفاً مقصياً مذهلاً قاد به فريقه للفوز على الخليج 4-1، الأحد، مؤكداً صدارة الدوري السعودي بعد تسعة انتصارات متتالية.

رونالدو، الذي خطف الأنفاس أمام أكثر من 26 ألف متفرج، أعاد بلمح البصر ذكريات هدفه الأسطوري في شباك يوفنتوس خلال ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، حين نفذ مقصية أصبحت علامة مميزة في تاريخه.

وبهذا الهدف، واصل "الدون" مطاردة زميله جواو فيليكس في سباق الهدافين بعد بلوغه 10 أهداف، مقابل 11 لفيليكس المتصدر.

وحرص "أفضل لاعب في العالم خمس مرات" على مشاركة لحظته الخالدة مع جماهيره عبر نشر مقطع فيديو للهدف، مرفقاً تعليق غير مسبوق مقارنة بمنشوراته السابقة عندما طلب من جمهوره التعليق على الهدف، بقوله: «أفضل شرح للصورة يفوز»، في إشارة إلى ثقته الكبيرة بجمالية الهدف، وبدا كأنه يطلب من الجمهور كيل المديح له!.

ورفع رونالدو (40 عاماً) رصيده إلى 954 هدفاً في مسيرة لا تزال تزخر بالأرقام القياسية رغم تقدمه في العمر.