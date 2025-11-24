قمة مشتعلة بين أرسنال وبايرن ميونيخ على ملعب الامارات.. من الأجدر بصدارة الأبطال؟

سيكون ملعب الامارات مسرحا للقمة المشتعلة بين أرسنال وبايرن ميونيخ لفض شراكة الصدارة بينهما برصيد 12 نقطة عندما يلتقيان الأربعاء (الساعة 12 بتوقيت الإمارات) في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويسعى أرسنال الى فك النحس الذي يلازمه في مواجهة العملاق البافاري حيث فشل في الفوز عليه في آخر خمس مباريات بينهما (تعادل واحد، 4 هزائم)، وكذلك في مواجهته للفرق الألمانية حيث تفوق في مباراتين فقط من آخر تسع مباريات ضدها (تعادل واحد، 6 خسائر).

وسجل جناحه الدولي بوكايو ساكا ثمانية أهداف في آخر 10 مباريات له المسابقة القارية والدوري المحلي.

في المقابل، يعقد بايرن آمالا كبيرة على هدافه الدولي الانجليزي هاري كاين صاحب 15 هدفا في 21 مباراة ضد أرسنال في جميع المسابقات، وهو سجل هدفا للنادي البافاري في مرمى المدفعجية في ذهاب ربع نهائي موسم 2023-2024.